Online-Seminar: Einführung ins Börsenspiel Trader 2020

Haben Sie schon immer mit dem Gedanken gespielt, Geld anzulegen? Die Börse bietet Anlegern viele Möglichkeiten, in profitable Geldanlagen zu investieren. Für Anfänger, denen die Erfahrung auf dem Börsenparkett fehlt, ist sie zu Beginn allerdings relativ komplex und mit einem Risiko verbunden. Aus diesem Grund greifen immer mehr Anleger auf Börsenspiele zurück, da sie eine Simulation der Aktivitäten an Aktienmärkten darstellen. Durch sie haben Anleger die Möglichkeit, ohne Risiko den Handel mit Aktien und Zertifikaten kennenzulernen. Sie können dabei auch verschiedene Handelsstrategien ausprobieren und erste Erfahrungen sammeln.

» Hier zum kostenlosen Online-Seminar am 3. September um 18 Uhr anmelden

Bereits zum 18. Mal findet das große Börsenspiel Trader mit renommierten Partnern statt. Nach der Übertragung des Zertifikate-Geschäfts von der Commerzbank auf die Société Générale wird der Trader 2020 zum ersten Mal unter neuer Flagge durchgeführt. Acht Wochen lang kämpfen mehrere zehntausend Hobby-Börsianer um den Hauptpreis, den mehrfach ausgezeichneten I-PACE von Jaguar. Außerdem erhält der jeweils beste Trader der Woche einen Geldpreis. Auch in diesem Jahr starten alle Spieler mit zwei Depots à 100.000 Euro fiktivem Startkapital.

» Hier zum kostenlosen Online-Seminar am Donnerstag, den 3. September, um 18 Uhr anmelden

Im Online-Seminar am 3. September um 18 Uhr erhalten Teilnehmer alle wissenswerten Informationen rund ums Börsenspiel und hilfreiche Hinweise und Tipps, worauf Sie achten müssen oder wie beispielsweise eine Order platziert wird.

» Jetzt anmelden und mehr zum Börsenspiel Trader erfahren!

Ihr Experte

Anouch Alexander Wilhelms studierte Betriebs­wirtschaft an der Frankfurt School of Finance and Management (ehemals HfB) und an der San Pablo CEU Madrid in Spanien. Ab Februar 2008 arbeitete er als Product Manager bei der Commerzbank im Bereich Equity Markets & Commodities, Public Distribution in Frankfurt. Ab 2010 verantwortete er zudem den Bereich Media Relations für strukturierte Wertpapiere der Commerzbank AG. Seit März 2020 ist er als Director in den Bereichen Equity Derivatives und Public Distribution bei Société Générale tätig

Tipp: Verpassen Sie kein Online-Seminar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Online-Seminare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Online-Seminar-Newsletter an!

Abonnieren Sie jetzt den YouTube-Kanal der Ratgeber-Redaktion - und erfahren Sie, wie Sie mehr aus Ihrem Geld machen!

Wenn Sie als Anleger immer bestens über das Börsengeschehen informiert sein wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen. Dort erfahren Sie, wie Sie mehr aus Ihrem Geld machen können. Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr!

In unseren leicht verständlichen Erklär- und Praxisvideos geben wir Ihnen Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie eröffnen Sie ein Wertpapierdepot? Wie kaufen Sie Aktien? Was sind Swap-ETFs? Warum sollte ein ETF-Sparplan in Börsenkrisen weiterlaufen? Welche Aktien sind jetzt einen Blick wert? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten?

Schauen Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion doch einfach mal an - es lohnt sich!

Bildquellen: Ollyy / Shutterstock.com