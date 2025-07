Cognizant – Fortsetzung der Rally?

Die Aktie von Cognizant Technology Solutions (WKN: 915272) weist ausgehend vom im November 2022 bei 51,33 USD gesehenen zyklischen Tief einen intakten primären Aufwärtstrend auf. Nach dem Verzeichnen eines 3-Jahres-Hochs bei 90,82 USD im Februar dieses Jahres drückte ein schwungvoller Abverkauf das Papier bis auf 65,52 USD. Es folgten eine dynamische Erholungsrally und ein korrektiver Rücksetzer. Die oberhalb des Korrekturtiefs bei 75,25 USD am 23. Juni ge...

Die Aktie von Cognizant Technology Solutions (WKN: 915272) weist ausgehend vom im November 2022 bei 51,33 USD gesehenen zyklischen Tief einen intakten primären Aufwärtstrend auf. Nach dem Verzeichnen eines 3-Jahres-Hochs bei 90,82 USD im Februar dieses Jahres drückte ein schwungvoller Abverkauf das Papier bis auf 65,52 USD. Es folgten eine dynamische Erholungsrally und ein korrektiver Rücksetzer. Die oberhalb des Korrekturtiefs bei 75,25 USD am 23. Juni geformte Bullish-Harami-Kerze bildete den Ausgangspunkt für die Rally der vergangenen Tage. Der Anteilsschein konnte alle gleitenden Durchschnittslinien zurückerobern und attackiert nun die mehrwöchige korrektive Abwärtstrendlinie. Die technische Ausgangslage im kurzfristigen Zeitfenster gestaltet sich konstruktiv für die Bullen, solange der Supportbereich bei 77,41-79,10 USD nicht per Tagesschluss verletzt wird. Oberhalb des Rallyhochs bei 82,04 USD würde der Erholungstrend vom April-Tief bestätigt mit möglichen nächsten Zielen bei 83,89-85,40 USD und 86,24/87,03 USD. Saisonal verfügt der Wert derzeit über starken Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren jedes Mal im Zeitraum vom 7. Juli bis zum 1. August Zugewinne verbuchen. Im Durchschnitt betrugen diese 5,64 Prozent (Median: +3,63%).

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SX27M7 Long Cognizant Hebel: 5,2 SF7R1Y Short Cognizant Hebel: 5,5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

