Depotgebühren

Viele Broker haben in letzter Zeit ihre Gebühren erhöht - ohne dass Du es vielleicht gemerkt hast. Ob Du bei Deinem Broker nun mehr oder gar zu viel bezahlst, erfährst Du hier.

In eigener Sache

Wenn es um erfolgreiches Investieren geht, spielt nicht nur die Auswahl der richtigen Anlage eine Rolle, sondern auch die Kosten, die mit jeder Order verbunden sind. Besonders bei regelmäßigen Transaktionen oder kleineren Anlagebeträgen fallen die Kosten stark ins Gewicht.

Aktive Anleger sollten daher die Gebühren im Blick behalten, denn hohe Ordergebühren schmälern die Rendite. Sind die Kosten zu hoch, kann ein Wechsel des Brokers sinnvoll sein.

Prüfe daher mit nachstehender Übersicht, welche Gebühren aktuell bei Deinem Broker anfallen!

Trade Republic: 50 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei Trade Republic zahlen Anleger pro Order eine Fremdkostenpauschale von 1 Euro pro Trade.

Anleger zahlen Gebühren abhängig von der Menge der Trades, nicht des Ordervolumens. Bei 50 Trades pro Jahr fallen also Gebühren in Höhe von 50 Euro an.

50 Euro sind zu viel für Dich? Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

ING Diba: 870 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei der ING Diba zahlen Anleger pro Order eine Grundgebühr von 4,90 Euro. Hinzu kommen 0,25 % des Kurswerts. Mindestens 4,90 Euro, maximal 69,90 Euro.

Anleger mit einem Ordervolumen von 1.000 Euro zahlen somit 7,40 Euro pro Trade, bei 50 Trades pro Jahr sind das 370 Euro Gebühren. Bei einem Ordervolumen von 5.000 Euro fallen 17,40 Euro pro Trade an, bei 50 Trades pro Jahr also Gebühren in Höhe von 870 Euro.

Übrigens: Ab dem 01.12.24 passt die ING Diba die Preise im Direkt-Depot an. Die Änderungen betreffen dabei keine der in diesem Vergleich aufgeführten Gebühren. Betroffen von der Preisänderung ist die Gebühr für Aktien-Sparpläne, die Handelsplatzgebühr für Xetra, sowie die Handelsplatzgebühr für Fonds-Verkäufe über die Fondsgesellschaft.

Du willst die 870 Euro lieber in Aktien investieren? Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

Comdirect: 870 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei Comdirect zahlen Anleger pro Order ein Grundentgelt von 4,90 Euro. Hinzu kommen 0,25% des Ordervolumens. Mindestens 9,90 Euro, maximal 59,90 Euro.

Anleger mit einem Ordervolumen von 1.000 Euro zahlen somit 9,90 Euro pro Trade, bei 50 Trades pro Jahr sind das 495 Euro Gebühren. Bei einem Ordervolumen von 5.000 Euro fallen 17,40 Euro pro Trade an, bei 50 Trades pro Jahr also Gebühren in Höhe von 870 Euro.

So kannst Du Dir 870 Euro Ordergebühren pro Jahr sparen: Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

Consorsbank: 872,50 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei der Consorsbank zahlen Anleger pro Order ein Grundpreis von 4,95 Euro. Hinzu kommen 0,25% Provisionssatz je Order. Mindestens 9,95 Euro, maximal 69,00 Euro.

Anleger mit einem Ordervolumen von 1.000 Euro zahlen somit 9,95 Euro pro Trade, bei 50 Trades pro Jahr sind das 497,50 Euro Gebühren. Bei einem Ordervolumen von 5.000 Euro fallen 17,45 Euro pro Trade an, bei 50 Trades pro Jahr also Gebühren in Höhe von 872,50 Euro.

Spare Dir die 872,50 Euro Ordergebühren im Jahr: Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

onvista bank: 350 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei der onvista bank zahlen Anleger pro Order eine Orderprovision von 5 Euro. Hinzu kommen 2 Euro Handelsplatzgebühr je Order.

Anleger zahlen Gebühren abhängig von der Menge der Trades, nicht des Ordervolumens. Bei 50 Trades pro Jahr fallen also Gebühren in Höhe von 350 Euro an.

Wichtig: Die Commerzbank hat angekündigt, den Geschäftsbetrieb bei der onvista bank einzustellen und versendet auch bereits Kündigungen. Kunden der onvista bank müssen daher aktiv werden und ein neues Depot eröffnen.

Deine Alternative: Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

Sparkasse: 2.500 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei der Sparkasse (in diesem Beispiel Sparkasse München) zahlen Anleger pro Order einen Orderpreis von 0,5 % des Kurswerts. Mindestens 15 Euro, maximal 160 Euro.

Anleger mit einem Ordervolumen von 1.000 Euro zahlen somit 15 Euro pro Trade, bei 50 Trades pro Jahr sind das 750 Euro Gebühren. Bei einem Ordervolumen von 5.000 Euro fallen 50 Euro pro Trade an, bei 50 Trades pro Jahr also Gebühren in Höhe von 2.500 Euro.

Du willst die 2.500 Euro Gebühren lieber in Aktien investieren? Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

Scalable Capital Free: 49,50 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei Scalable Capital zahlen Anleger pro Order ein Entgelt von 0,99 Euro.

Anleger zahlen Gebühren abhängig von der Menge der Trades, nicht des Ordervolumens. Bei 50 Trades pro Jahr fallen also Gebühren in Höhe von 49,50 Euro an.

Spare Dir 49,50 Euro für Ordergebühren: Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

Flatex: 295 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei Flatex zahlen Anleger pro Order eine Orderprovision von 5,90 Euro.

Anleger zahlen Gebühren abhängig von der Menge der Trades, nicht des Ordervolumens. Bei 50 Trades pro Jahr fallen also Gebühren in Höhe von 295 Euro an.

Du suchst nach einer Alternative? Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

Volksbanken Raiffeisenbanken: 750 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei den Volksbanken Raiffeisenbanken zahlen Anleger pro Order eine Provision von 0,30% vom Kurswert. Mindestens 12,99 Euro maximal 69,99 Euro.

Anleger mit einem Ordervolumen von 1.000 Euro zahlen somit 12,99 Euro pro Trade, bei 50 Trades pro Jahr sind das 649,50 Euro Gebühren. Bei einem Ordervolumen von 5.000 Euro fallen 15 Euro pro Trade an, bei 50 Trades pro Jahr also Gebühren in Höhe von 750 Euro.

Jährlich 750 Euro Ordergebühren einsparen: Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

DKB: 500 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei der DKB zahlen Anleger pro Order ein Orderentgelt von mindestens 10 Euro und maximal 30 Euro. Das Orderentgelt orientiert sich an drei Preisstufen: bis 5.000 Euro Ordervolumen 10 Euro pro Order, ab 5000,01Euro Ordervolumen 15 Euro pro Order und ab 20.000,01 Ordervolumen 30 Euro pro Order.

Anleger mit einem Ordervolumen von 1.000 Euro als auch 5.000 Euro zahlen pro Order 10 Euro. Bei 50 Trades im Jahr sind das also 500 Euro.

So kannst Du Dir 500 Euro Ordergebühren pro Jahr sparen: Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

Commerzbank: 870 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei der Commerzbank (in diesem Beispiel die Konditionen für das DirektDepot) zahlen Anleger pro Order eine Grundgebühr von 4,90 Euro. Hinzu kommen 0,25 % des Kurswerts. Mindestens 9,90 Euro.

Anleger mit einem Ordervolumen von 1.000 Euro zahlen somit 9,90 Euro pro Trade, bei 50 Trades pro Jahr sind das 495 Euro Gebühren. Bei einem Ordervolumen von 5.000 Euro fallen 17,40 Euro pro Trade an, bei 50 Trades pro Jahr also Gebühren in Höhe von 870 Euro.

Spare Dir 870 Euro Ordergebühren pro Jahr: Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

justTrade: 50 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei justTrade zahlen Anleger pro Order Fremdkosten im Börsenhandel in Höhe von 1 Euro.

Anleger zahlen Gebühren abhängig von der Menge der Trades, nicht des Ordervolumens. Bei 50 Trades pro Jahr fallen also Gebühren in Höhe von 50 Euro an.

Du bist an einer Alternative interssiert? Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

Postbank: 1.497,50 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei der Postbank zahlen Anleger pro Order 9,95 Euro bis zu einem Kurswert von 1200 Euro und 29,95 Euro für eine Order mit einem Kurswert von bis zu 5.200 Euro (insg. sechs Preisstufen). Mindestens 9,95 Euro und maximal 69,95 Euro.

Anleger mit einem Ordervolumen von 1.000 Euro zahlen somit 9,95 Euro pro Trade, bei 50 Trades pro Jahr sind das 497,50 Euro Gebühren. Bei einem Ordervolumen von 5.000 Euro fallen 29,95 Euro pro Trade an, bei 50 Trades pro Jahr also Gebühren in Höhe von 1.497,50 Euro.

Du willst die 1.497,50 Euro Gebühren lieber in Aktien investieren? Bei finanzen.net ZERO zahlest Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

S Broker: 948,50 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Beim S Broker zahlen Anleger pro Order eine Orderprovision von 4,99 Euro. Hinzu kommen 0,25% vom Orderwert je Order, zuzüglich 0,99 Euro Handelsplatzentgelt Inland und Abwicklungsentgelt in Höhe von 0,49 Euro. Mindestens 8,99 Euro, maximal 54,99 Euro.

Anleger mit einem Ordervolumen von 1.000 Euro zahlen somit 10,47 Euro pro Trade, bei 50 Trades pro Jahr sind das 523,50 Euro Gebühren. Bei einem Ordervolumen von 5.000 Euro fallen 18,97 Euro pro Trade an, bei 50 Trades pro Jahr also Gebühren in Höhe von 948,50 Euro.

So kannst Du 948,50 Euro Ordergebühren sparen: Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

Maxblue: 625 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei maxblue zahlen Anleger pro Order eine Orderprovision von 0,25% des Ordervolumens. Mindestens 8,90 Euro, maximal 58,90 Euro.

Anleger mit einem Ordervolumen von 1.000 Euro zahlen somit 8,90 Euro pro Trade, bei 50 Trades pro Jahr sind das 445 Euro Gebühren. Bei einem Ordervolumen von 5.000 Euro fallen 12,50 Euro pro Trade an, bei 50 Trades pro Jahr also Gebühren in Höhe von 625 Euro.

Spare Dir 625 Euro Ordergebühren pro Jahr: Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

Degiro: 245 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei der Degiro zahlen Anleger pro Order eine Gebühr von 3,90 Euro. Hinzu kommt 1 Euro Bearbeitungsgebühr pro Order.

Anleger zahlen Gebühren abhängig von der Menge der Trades, nicht des Ordervolumens. Bei 50 Trades pro Jahr fallen also Gebühren in Höhe von 245 Euro an.

245 Euro Ordergebühren pro Jahr sind zu viel für Dich? Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

Targobank: 725 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei der Targobank zahlen Anleger pro Order eine Orderprovision von 0,25% des Ordervolumens. Hinzu kommen 2 Euro Börsenplatzentgelt für die Xetra. Mindestens 8,90 Euro, maximal 34,90 Euro.

Anleger mit einem Ordervolumen von 1.000 Euro zahlen somit 8,90 Euro pro Trade, bei 50 Trades pro Jahr sind das 445 Euro Gebühren. Bei einem Ordervolumen von 5.000 Euro fallen 14,50 Euro pro Trade an, bei 50 Trades pro Jahr also Gebühren in Höhe von 725 Euro.

Spare Dir die 725 Euro Ordergebühren im Jahr: Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

1822direkt: 870 Euro Gebühren pro Jahr für aktive Kunden

Bei der 1822direkt zahlen Anleger pro Order eine Grundgebühr von 4,90 Euro. Hinzu kommen 0,25 % des Kurswerts. Mindestens 9,90 Euro, maximal 54,90 Euro.

Anleger mit einem Ordervolumen von 1.000 Euro zahlen somit 9,90 Euro pro Trade, bei 50 Trades pro Jahr sind das 495 Euro Gebühren. Bei einem Ordervolumen von 5.000 Euro fallen 17,40 Euro pro Trade an, bei 50 Trades pro Jahr also Gebühren in Höhe von 870 Euro.

Du willst die 870 Euro Gebühren lieber in Aktien investieren? Bei finanzen.net ZERO zahlst Du fürs Trading gar keine Ordergebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich marktübliche Spreads an. Nur bei Kleinstorders kommt ein "Mindermengenzuschlag" von 1 € hinzu. Laut aktuellem Urteil der Stiftung Warentest ist ZERO "Kostensieger" im Vergleich mit allen Online Brokern und Filialbanken (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier und starte jetzt bei finanzen.net ZERO!

Tipp: Nutze die Aktion von ZERO und sichere Dir 50 € Neukundenbonus und bis zu 300 € Wechselprämie!



Spare jetzt bei finanzen.net ZERO und profitiere gleich mehrfach: Sichere Dir die laut Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2024) günstigsten Gebühren und erhalte darüber hinaus 50 € Neukundenbonus sowie bis zu 300 € Wechselprämie (Aktion bis 31.10.2024, Wechselprämie abhängig vom Depotübertrag/-volumen).

Eröffne gleich hier mit wenigen Klicks Dein Depot!