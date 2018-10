So identifiziert ein Profi-Trader systematisch Trading-Chancen!

Das richtige Timing, Mut und Durchhaltevermögen sind beim Handel an der Börse geldwert. Doch ohne die richtige Strategie geht es nicht, sie entscheidet über Erfolg und Misserfolg einer Geldanlage. André Stagge hat seine Tradingroutinen professionalisiert und erwirtschaftete damit jährlich zweistellige Millionenbeträge für seine Kunden.

"Im Online-Seminar am Dienstag führe ich meine drei erfolgreichsten Tradingstrategien vor", so der Trading-Experte im Vorgespräch. "Damit können auch Sie den richtigen Zeitpunkt zum Aktienkauf identifizieren und verpassen so beim Handel mit Wertpapieren keine Renditechancen." Melden Sie sich jetzt zu dieser spannenden Veranstaltung am 30. Oktober an - selbstverständlich kostenlos!

» Hier anmelden und exklusive Tipps von Profi-Trader André Stagge erhalten!

Wie schätzt André Stagge die derzeitige Marktsituation ein? Wie sollten Sie als Anleger sich derzeit am Markt verhalten? Welche Handelsstrategien bringen den meisten Erfolg? Wann lohnt es sich für Sie Gold zu handeln? Wie erzielen Sie trotz fallender Kurse attraktive Renditen?

Diese und weitere Fragen beantwortet der Trading-Experte live im Trading-Webinar am 30. Oktober. Darüber hinaus führt Ihnen André Stagge live in der Tradingplattform WHS Future Station Nano vor, wie er chancenreiche Investments auswählt und seine Strategien umsetzt. Seien Sie mit dabei und profitieren Sie von der Erfahrung von André Stagge - mit seinen Tipps erhöhen auch Sie Ihre Tradingchancen.

Ihr Experte im Webinar

André Stagge hat über 10 Jahre als Senior Portfoliomanager bei einer der größten deutschen Fondsgesellschaften gearbeitet. Der Fokus lag auf dem Handel von Währungen, Futures und Optionen. Sein jährliches Gewinnziel lag dabei im zweistelligen Millionenbereich. Er war für vier Fonds verantwortlich, die 2018 über 2,5 Mrd. verwaltetes Vermögen umfassten. In seiner aktiven Zeit als Fondsmanager hat André Stagge über 500 Millionen Euro Gewinn für seine Anleger erwirtschaften können. André Stagge engagiert sich als Speaker, Trainer und Performance Coach mit dem Ziel, Trader und Investoren an der Börse erfolgreicher zu machen.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Bildquellen: welcomia / Shutterstock.com