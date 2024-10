Online-Seminar: Der ultimative Herbst-Trade - Renditepotential mit Saisonalitäten

Live-Mitschnitt

Der Herbst markiert den Beginn der spannendsten Börsenzeit des Jahres. Besonders jetzt bieten sich Anlegern einzigartige Chancen, um von saisonalen Trends zu profitieren. Im Online-Seminar gab es exklusive Einblicke in die Welt der Saisonalitäten - ein oft unterschätztes Phänomen an den Aktienmärkten.

Börsenexperte Carsten Stork gab einen Überblick über Saisonalitäten und zeigte auf, welche dieser Phänomene auf belegbare Muster zurückzuführen sind und welche lediglich dem Zufall unterliegen. Anhand von praxisnahen Beispielen wurden im Online-Seminar dargestellt, welche saisonalen Effekte sich tatsächlich für den Handel nutzen lassen und wie Anleger davon profitieren können.

Dabei spielte auch die aktuelle Marktlage eine entscheidende Rolle: Welche Saisonalitäten passen gerade jetzt und wie können diese effektiv in eine erfolgreiche Handelsstrategie integriert werden? Genau das wurde im Online-Seminar zur Börsen-Saisonalität im Detail erläutert, um Anlegern konkrete Ansätze für ihre Investmententscheidungen zu liefern.

Das Highlight des Online-Seminars: eine praxiserprobte Strategie mit hoher Trefferquote, die zur aktuellen Börsenphase passt. Erfahren Sie, wie der stärkste Index zur besten Zeit gehandelt werden kann und welche Ein- und Ausstiegszeitpunkte optimal sind, um das Potenzial der "starken Jahreshälfte" voll auszuschöpfen.

Carsten Stork ist seit mehr als 25 Jahren im Börsen- und Finanzbereich aktiv. Bereits 1996 absolvierte er die Prüfung zum Händler an der Deutschen Terminbörse (heute Eurex). Vor seinem Einstieg in das Unternehmen war Carsten Stork als Managing Director bei der BHF-Bank AG in Frankfurt beschäftigt. Davor arbeitete er mehr als 10 Jahre als Managing Director für Dresdner Kleinwort in Frankfurt und London und war dort für den Aktienhandel weltweit zuständig. Heute ist Carsten Stork u.a. Chefredakteur des Rohstoff-Börsendienstes CS Investor. Hier begleitet er Privatanleger beim erfolgreichen Einstieg in die Welt der Rohstoffe, Devisen und anderer Asset-Klassen jenseits des Aktienmarktes.

David Hartmann bringt eine langjährige Erfahrung als Produktmanager für Deutschland und Österreich bei Vontobel mit. Seine Präsenz als regelmäßiger Interviewpartner im TV und als Referent in Webinaren unterstreicht sein Engagement im Finanzsektor. Zudem teilt er sein Fachwissen im Bereich der Zertifikate als Referent und Podiumsgast auf verschiedenen Veranstaltungen in Deutschland und Österreich.