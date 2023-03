Online-Seminar: Wie Sie Ihr Depot mit Kunstinvestments aufwerten!

In diesem Online-Seminar haben die drei Kunstmarkt -Experten Svenja Heyer, David Riemer und Julian Kutzim von arttrade.io eine Anlageklasse vorgestellt, deren maßgebender Index seit dem Jahr 2000 um kräftige 405 Prozent geklettert ist. Eine Traumrendite! Zum Vergleich: Der deutsche Aktienindex DAX verbuchte im gleichen Zeitraum lediglich ein Plus von annähernd 100 Prozent.

Der Index, um den es geht, ist der Artprice 100. Er bildet die Wertentwicklung von sogenannten Blue-Chip-Künstlern und deren Kunstobjekten ab. Das zeigt: Neue Geschäftsmodelle machen das Investment in Kunst massentauglich! Und auch für Sie ist es nun höchste Zeit, sich mit dem Markt und seinen Dynamiken näher zu beschäftigen.

Im Live-Event gab es zunächst eine Einführung in die Anlageklasse Kunst und die Marktstruktur. Im Anschluss informierten die arttrade-Gründer über die wichtigsten Akteure am Markt - Händler, Auktionshäuser und Sammler - und die Entwicklungen in den Jahren 2021 und 2022. Abgerundet wurde das Online-Seminar mit einem Ausblick auf das laufende Jahr. Wo werden sich Chancen auftun und welche Besonderheiten gibt es zu beachten?

Ihre Experten im Online-Seminar

Svenja Heyer, David Riemer und Julian Kutzim (von links nach rechts) sind die Gründer von arttrade. Das FinTech ermöglicht Anlegern erstmals den Zugang zur Anlageklasse Kunst.

