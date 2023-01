Online-Seminar: DAX-Strategien für das Rezessionsjahr 2023

» Jetzt anmelden und renditestarke Aktien kennenlernen!

2022 hätte für viele Menschen ein Jahr der Hoffnung werden sollen, in dem sich die Welt endgültig aus der Corona-Pandemie befreit. Stattdessen gab es Krieg in Europa, eine zweistellige Inflation, eine Energiekrise und einbrechende Aktienkurse. Angesichts der in 2023 drohenden Rezession schien zum Jahreswechsel der Pessimismus in der Wirtschaft und an der Börse zu dominieren. Doch könnte das Jahr 2023, wie einige Experten vermuten, besser laufen als gedacht?

Der Aktienstratege Andreas Hürkamp stellt im Online-Seminar am 26. Januar um 18 Uhr die Prognosen der Commerzbank für Wirtschaftswachstum, Inflation, Leitzinsen, Renditen und Währungen für das Jahr 2023 vor. Er beleuchtet die Gewinnperspektiven der DAX-Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023 und diskutiert, wie sich Bewertungsindikatoren wie das DAX-Kurs-Gewinn-Verhältnis 2023 entwickeln werden.

Zudem gibt Andreas Hürkamp einen Überblick über die im Frühjahr 2023 anstehende DAX-Dividendensaison. Und schließlich stellt er DAX-Investment-Regeln vor, die Investoren unterstützen sollen, im wahrscheinlich erneut sehr volatilen Börsenjahr 2023 erfolgreiche Entscheidungen zu treffen. Im Online-Seminar am 26. Januar um 18 Uhr wirft er einen Blick auf die Bewertung am deutschen Aktienmarkt und gibt Investoren Entscheidungsregeln an die Hand, in welchen Phasen Investoren im Aktienjahr 2023 Aktienpositionen entweder aufstocken oder abbauen sollten.

Ihr Experte

Andreas Hürkamp ist verantwortlich für die Aktienstrategie für institutionelle Kunden. Nach seinem Studium (BWL) begann er 1999 als Aktienstratege bei der WestLB in Düsseldorf. Nach fünf Jahren wechselte er 2004 zur Landesbank Rheinland-Pfalz in Mainz. 2007 kam er zur Commerzbank nach Frankfurt und unterstützt seitdem institutionelle Kunden bei ihren Anlageentscheidungen.

