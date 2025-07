Nasdaq 100 – zittrig nordwärts

17.07.25 15:30 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Der Nasdaq 100 konnte am Dienstag seine etablierte Konsolidierungs-Range gen Norden verlassen und in der ersten Handelsstunde ein neues Rekordhoch bei 23.052 Punkten verbuchen. Anschließend einsetzende Gewinnmitnahmen drückten den Index noch am selben Tag zurück in die Stauzone und bis zum gestrigen Handel auf ein 6-Tages-Tief bei 22.669 Punkten. Dort meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück und beförderten die Preiskurve bis auf 22.908 Punkte, was i...

Wer­bung

Der Nasdaq 100 konnte am Dienstag seine etablierte Konsolidierungs-Range gen Norden verlassen und in der ersten Handelsstunde ein neues Rekordhoch bei 23.052 Punkten verbuchen. Anschließend einsetzende Gewinnmitnahmen drückten den Index noch am selben Tag zurück in die Stauzone und bis zum gestrigen Handel auf ein 6-Tages-Tief bei 22.669 Punkten. Dort meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück und beförderten die Preiskurve bis auf 22.908 Punkte, was in der Schlusskursbetrachtung eine neue historische Bestmarke darstellte. Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt mithin intakt. Die geformte Tageskerze signalisiert mit ihrer sehr ausgeprägten Lunte Kaufinteresse. Eine zeitnahe Fortsetzung des Aufschwungs erscheint plausibel, solange die gestaffelten Unterstützungen bei 22.645-22.687 Punkten und 22.587 Punkten nicht unterschritten werden. Darunter wäre hingegen der Übergang in eine mehrtägige Korrekturphase zu favorisieren, wobei zunächst ein Test der steigenden 20-Tage-Linie bei derzeit 22.475 Punkten sowie eventuell ein weitergehender Pullback in Richtung 22.388 Punkte und 22.223 Punkte eingeplant werden sollten. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste Hürden bei 22.915/22.929 Punkten, 22.962-23.002 Punkten und 23.052 Punkten. Darüber entstünde ein prozyklisches Anschlusssignal mit möglichen nächsten Ausdehnungszielen bei 23.089 Punkten und derzeit 23.330 Punkten. Nächste Unterstützungen: 22.792/22.830

22.645-22.687

22.587 Nächste Widerstände: 22.915/22.929

22.962-23.002

23.052 Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine WKN Typ Basiswert Merkmale SX42PK Call Nasdaq 100 Hebel: 13,3 SY14XK Put Nasdaq 100 Hebel: 13,6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Generation R(obot) – Megatrendpotenzial baut sich langsam auf



“Physical AI” verschiebt den Fokus von klassischer Robotik hin zu autonomen Systemen wie Robotaxis und humanoiden Robotern. Das Marktpotenzial wird auf bis zu 10 Millionen Einheiten bis 2030 und über 1 Milliarde bis 2050 geschätzt. KI fungiert als Katalysator für diese Entwicklung, während innovative Technologien die Fortschritte beschleunigen. Humanoide Roboter könnten als zukünftiger Megatrend signifikante Veränderungen in verschiedenen Branchen mit sich bringen. Erfahren Sie hier mehr über die Chancen und Herausforderungen dieser spannenden Entwicklung. Rechtliche Hinweise: Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise. Aktueller Link

Bildquellen: SocGen