onvista bank - Wieso Kunden jetzt handeln und ihr Depot übertragen müssen

Die Entscheidung der Commerzbank steht. Die onvista bank wird geschlossen, Ende 2025 soll Schluss sein. Was bedeutet die Schließung für bestehende Depots, und welche Schritte sind jetzt erforderlich?

Kein automatischer Depotwechsel

Die Entscheidung steht schon seit Monaten. Die onvista bank wird es künftig nicht mehr geben. Mit der nahenden Schließung der onvista bank müssen Kunden nun aktiv werden. Die Zeit drängt, der Prozess soll laut Commerzbank bis Ende 2025 abgeschlossen sein. onvista bank-Kunden sind daher gefordert, zeitnah einen neuen Broker zu finden und einen Depotwechsel vorzunehmen.

Was passiert mit meinem onvista bank-Depot?

Anders als in vergleichbaren Fällen bietet die Commerzbank keinen automatischen Wechsel innerhalb des eigenen Konzerns an. Kunden der onvista bank erhalten jedoch zusätzlich zur angekündigten Kündigung ein Angebot für einen Wechsel zur comdirect.

Viele fragen sich nun, ob sie dieses Angebot nutzen - oder lieber die Gelegenheit für einen Wechsel zu einem günstigeren Broker nutzen sollten. Soll es ein spezialisierter Broker mit besonders günstigen Konditionen sein, oder ein Full-Service-Anbieter mit umfassendem Angebot inklusive Girokonto wie bei der comdirect?

Sollten Kunden das comdirect-Wechselangebot annehmen?

Die comdirect bietet Kunden der onvista bank Sonderkonditionen - gültig für einen Zeitraum von 3 Jahren. Kunden, die das Angebot annehmen, zahlen in den ersten drei Jahren keine Depotgebühren und erhalten eine Wechselprämie von 100 Euro. Außerdem zahlen die Neukunden in den ersten drei Jahren ein vergünstigtes Orderentgelt von 3,90 Euro pro Trade an deutschen Börsenplätzen sowie im außerbörslichen Handel. Die comdirect weist aber darauf hin, dass gegebenen­falls anfallende fremde Kosten sowie börsenplatz­abhängige Entgelte sowie weitere Zuschläge für die Ordererteilung an die Kunden weitergereicht werden.

Für alle, die sich aktuell neu orientieren möchten, bietet der beliebte und regelmäßig aktualisierte Online Broker-Vergleich von finanzen.net eine gute Hilfestellung. Hier lassen sich die Konditionen der bekanntesten Anbieter schnell und einfach vergleichen.

Günstiger als onvista bank und comdirect: Die besten Broker-Alternativen im Vergleich für Depotkunden

Die onvista bank war lange für ihre ausgesprochen günstigen Gebühren bekannt. Doch mittlerweile gibt es Anbieter, die sowohl bei den Kosten als auch bei den Leistungen attraktiver sind. Gerade in puncto Kosten gilt das auch für die comdirect. Der Online-Broker der ersten Stunde bietet zwar ein umfassendes Handelsangebot, kann mit den Gebühren vieler Neobroker allerdings kaum mehr mithalten.

Der Markt für Online Broker hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Immer mehr Anbieter setzen auf besonders günstige Gebührenmodelle - allen voran die sogenannten Neobroker wie Scalable Capital, Trade Republic oder finanzen.net ZERO, das sich nicht nur bei finanzen.net Nutzern besonderer Beliebtheit erfreut.

Wichtige Kriterien bei der Auswahl des neuen Depots

Welcher neue Broker für onvista bank-Kunden in Frage kommt, hängt von individuell unterschiedlichen Faktoren ab: Von den Handels­gewohnheiten und der Größe des Depots des Anlegers beispielsweise. Gerade aktive Anleger sollten besonderes Augenmerk auf günstige Gebühren für den Handel legen.

Für Sparplan-Fans interessant ist auch, wie umfangreich das Sparplan-Angebot ist, welche Gebühren für die Ausführung des monatlichen Sparplans anfallen und wie hoch die Mindestsparrate ist. Gerade für Sparer mit kleinerem Sparvolumen sind kleine Sparraten sehr hilfreich, um verschiedene Sparpläne abschließen zu können und dadurch breit über verschiedene Anlage­klassen wie Aktien, Rohstoffe, Anleihen und Krypto zu streuen.

Ebenfalls berücksichtigen sollten Anleger bei ihrer Entscheidungsfindung, ob neben Aktien auch Zertifikate, ETFs und Kryptos handelbar sind, ob eine wirklich moderne und gut nutzbare App zur Verfügung steht - und inwieweit das Handelsangebot umfassende Funktionen bereithält, z. B. ausgefeilte Order­funktionalitäten.

Broker-Vergleich - Mögliche Alternativen für onvista bank-Kunden

Die folgende Broker-Tabelle vergleicht ausgewählte und beliebte Online Broker, basierend auf Daten der Stiftung Warentest 1, ergänzt um eigene Recherchen:

Bro­ker Ver­wahr­kosten pro Jahr Or­der­kos­ten (Preis­mo­dell) 3 Kos­ten Mitt­ler­es De­pot (50.000 Euro) 4 Spar­plä­ne auf Kos­ten Spar­plä­ne onvista bank 0,00 € 5,00 € + 2,00 € 84,00 € Fonds, ETFs 1,00 € Com­direct 23,40 € 2 4,90 € + 0,25 % 216,00 € Ak­tien, ETFs, Fonds, Zer­ti­fi­ka­te ab 1,00 € fi­nan­zen.net ZERO 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ak­tien, ETFs, Fonds, Zer­ti­fi­ka­te, Kryp­to 0,00 € ING Direkt-Depot 0,00 € 4,90 € + 0,25 % 186,00 € Ak­tien, ETFs, Fonds, Zer­ti­fi­ka­te ab 1,00 € Sca­la­ble Ca­pital Free 0,00 € 0,99 € 12,00 € Ak­tien, ETFs, Fonds, Kryp­to 0,00 € S Broker 47,88 € 5 3,99 € + 0,25 % 6 193,00 € Ak­tien, ETFs, Fonds, Zer­ti­fi­ka­te, ETCs 2,5 % der Spar­rate, aus­ge­wähl­te 0,00 € Trade Re­pu­blic 0,00 € 1,00 € 12,00 € Ak­tien, ETFs 0,00 €

Angaben zuletzt aktualisiert am 30.04.2025.

1) "Test Wertpapierdepots - Kostenlose und günstige Depots von Brokern, Online- und Filialbanken", erschienen in Finanztest, Ausgabe 11/2024, Konditionen ermittelt per 08/2024

2) Der Depotpreis wird quartalsweise berechnet, entfällt jedoch bei zwei Wertpapierorders, der Ausführung eines Sparplans oder der Nutzung des Girokontos.

3) jeweils zzgl. Spreads und ggf. weitere Kosten

4) Gesamtkosten für 12 Orders

5) Vierteljährliche Gebühr, entfällt bei Vermögensbestand > 10.000 Euro oder einer Wertpapiertransaktion im Quartal

6) Orderentgeld für "Sofortorder"

Empfehlung für onvista bank-Kunden

Empfehlung: Gerade kostenbewusste Kunden der onvista bank können ihren Blick auf Neobroker wie Scalable, Trade Republic und finanzen.net ZERO richten. Die Gebühren sind marginal, die Angebote vergleichbar. Im aktuellen Vergleich von Finanztest (Ausgabe 11/2024) landete das Angebot von finanzen.net ZERO als "Kostensieger" ganz vorne. Zudem überzeugt das Angebot durch eine moderne Handelsplattform mit sehr guten Kundenbewertungen und einer großen Palette an Funktionen für aktive Anleger (Funktionen im Überblick). Gerade für ehemalige onvista bank-Kunden könnte ein Wechsel daher eine lukrative Entscheidung sein - zumal es derzeit bei ZERO ein attraktives Neukunden- und Wechselangebot gibt.

Broker Kundenbewertung (Trustpilot) Scalable Capital 3,4 Sterne Trade Republic 4,1 Sterne finanzen.net ZERO 4,6 Sterne

Depotübertrag von der onvista bank - So klappt der Umstieg

Kunden der onvista bank stehen nun vor der Herausforderung, ihr Depot zu einem neuen Anbieter zu übertragen. Doch wie gelingt dieser Prozess möglichst einfach und ohne größere Verzögerungen? Hier erfährst Du, worauf es ankommt.

Ein Depotwechsel bedeutet, dass Wertpapiere von einem Anbieter zu einem anderen übertragen werden. Innerhalb Deutschlands ist dieser Depotübertrag in der Regel kostenlos - lediglich bei ausländischen Verwahrstellen können Gebühren entstehen, die Banken an ihre Kunden weitergeben dürfen.

In den meisten Fällen genügt ein unterschriebenes Formular, das an die bisherige Depotbank übermittelt wird. Einige Online-Broker, darunter finanzen.net ZERO, ermöglichen sogar eine komfortable Online-Abwicklung: Nach der Eröffnung eines neuen Depots kann die bisherige Bankverbindung eingegeben und entschieden werden, ob sämtliche oder nur ausgewählte Wertpapiere übertragen werden sollen.

Wie dieser Ablauf konkret aussieht, zeigt der folgende Screenshot am Beispiel von finanzen.net ZERO.

Sobald der Übertrag abgeschlossen ist, erscheinen die Wertpapiere automatisch im neuen Depot. Anleger können ihre Investments dann bequem über den neuen Broker verwalten. Die Dauer des Übertrags variiert: Inländische Standardwerte werden meist innerhalb weniger Tage eingebucht, während es bei Auslandswerten oder seltener gehandelten Papieren auch bis zu zwei Wochen dauern kann. Bei vielen modernen Brokern lässt sich der Status des Übertrags komfortabel im Kundenbereich verfolgen.

*) "Test Wertpapierdepots - Kostenlose und günstige Depots von Brokern, Online- und Filialbanken", erschienen in Finanztest, Ausgabe 11/2024, Konditionen ermittelt per 01.08.2024