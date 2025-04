Um 18 Uhr live mit Lars Erichsen: Zölle und Handelsstreit? Diese Aktien können trotzdem profitieren

Rendite in der Krise

Steigende Zölle, neue Handelsbarrieren und geopolitische Spannungen verunsichern derzeit die Märkte. Viele Anleger fragen sich, wie sie in einem solchen Umfeld noch gewinnbringend investieren können. Doch gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten offenbaren sich überraschende Chancen. Im Webinar heute Abend um 18 Uhr präsentiert Lars Erichsen Aktien, die trotz Handelsstreit und globaler Unsicherheit profitieren können.

Die globale Konjunktur steht unter Druck. Handelsstreitigkeiten, vor allem zwischen den USA und China, wirken sich auf Lieferketten und Gewinnmargen aus. Doch inmitten dieser Herausforderungen gibt es Unternehmen, die sich erfolgreich behaupten - durch starke Inlandsnachfrage, robuste Geschäftsmodelle, gezielte Marktanpassungen oder Protektionismus vor ausländischen Mitbewerbern. Das Webinar heute Abend ab 18 Uhr beleuchtet, wie geopolitische Spannungen Gewinner hervorbringen können.

Besonders gefragt sind derzeit Aktien von Unternehmen, die unabhängig von globalen Handelsverwerfungen agieren können. Ob Technologiefirmen mit regionaler Fertigung, Anbieter essenzieller Güter oder Unternehmen mit starker Preissetzungsmacht - sie bieten Stabilität in einem volatilen Umfeld. Im Webinar für Einsteiger und Fortgeschrittene werden konkrete Beispiele vorgestellt und bewertet, wie sich diese Resilienz in der Kursentwicklung widerspiegeln kann.

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten sind kluge Entscheidungen gefragt. Das Webinar heute Abend ab 18 Uhr liefert fundierte Analysen, welche Branchen in der aktuellen Lage überdurchschnittliches Potenzial haben - trotz oder gerade wegen der weltweiten Spannungen. Wer sich frühzeitig positioniert, kann auch in herausfordernden Phasen profitieren.

Ihr Experte im Webinar

Lars Erichsen Jahrgang 1972, ist seit etwa 30 Jahren an der Börse aktiv. Seit 2011 gibt der erfahrene Trader mit den Spezialgebieten Aktien, Edelmetalle und Gold verschiedene Börsenbriefe heraus, wie etwa die "Rendite-Spezialisten" und den kostenlosen "Lars Erichsen - Report". Erichsen ist gern gesehener Interviewpartner von zahlreichen Finanz- und Börsenmedien wie etwa ARD Börse oder Börsen-Radio. Darüber hinaus informiert er interessierte Anleger mit regelmäßigen Beiträgen auf dem YouTube-Kanal @ErichsenGeld.