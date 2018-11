+60,1% - so erkennt ein wikifolio-Trader die stärksten Aktien

Seit Mai 2016 verbuchte Maximilian König mit seinem wikifolio "TSI Trendstärke und Börsenampel" eine Performance von 60,1%. Was ist das Geheimnis seines Erfolgs? Wie schafft es der Trader, den Markt langfristig zu schlagen und auch in turbulenten Börsenzeiten erfolgreich zu sein? Die Grundlagen für seinen Tradingerfolg veranschaulicht der wikifolio-Trader im Online-Seminar nächste Woche Donnerstag.

"Im Online-Seminar zeige ich anhand konkreter Beispiele, wie sich mit einer klar definierten Handelsstrategie langfristig höhere Renditen erzielen lassen", so Maximilian König im Vorgespräch. Im Fokus stehen im Trading-Seminar am Donnerstag insbesondere konkrete Kennzahlen, wie beispielsweise die Trendstärke von Aktien, auf deren Basis Maximilian König seine Investitionen tätigt. Darüber hinaus erläutert der Trader, wie sich aus seiner Strategie grundsätzliche Kaufs- und Verkaufsregeln für jeden Anleger ergeben.

Neben Maximilian König wird Nikolaos Nicoltsios, zuständig für den Kundenkontakt bei wikifolio, im Webinar mit von der Partie sein. Er gibt Ihnen Tipps, wie Sie die besten wikifolio-Trader aufspüren und welche Titel momentan auf der Plattform im Fokus stehen. Wenn Sie am 8. November dabei sein wollen, dann melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet an diesem Trading-Webinar! Los geht's um 18 Uhr, die Teilnahme ist wie immer kostenlos.

Ihre Experten

Maximilian König ist seit über acht Jahren an der Börse aktiv. Seit 2016 führt der Trader das wikifolio "TSI Trendstärke mit Börsenampel" und hat hiermit bisher eine Performance von 60,1% erzielt. In seinen bisherigen Jahren an der Börse hat der Trader seine Handelsstrategien mit dem Ziel optimiert, den Markt langfristig zu schlagen. Bei seinen Trades berücksichtigt er unter anderem die Trendstärke von Aktien sowie die Sentimentalanalyse.

ist bei wikifolio.com im Business Development und dort als Ansprechpartner für Vermögensverwalter, Medienunternehmen und Broker zuständig. Der gelernte Wirtschaftsingenieur hat sich bereits seit seiner Studienzeit mit dem Börsenhandel beschäftigt und später auf die Entwicklung von automatisierten Handelssystemen spezialisiert. Nach der ZZ Vermögensverwaltung und der Privatbank Gutmann hat er bei der Credit Suisse seine Erfahrung weiter ausbauen können. Seit 2012 ist er außerdem Trainer für Technische Analyse an der Wiener Börse Akademie.

