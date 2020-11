Online-Seminar: Die internationalen Märkte nach der US-Wahl - darauf sollten sich Anleger jetzt einstellen

Die US-Präsidentschaftswahl ist vorbei, doch das bedeutet nicht, dass es an der Börse nun ruhiger wird. Denn wie zu erwarten steckt Donald Trump die Niederlage nicht so einfach weg und das hat auch Auswirkungen auf die Märkte. Auf was sollten sich Anleger also jetzt einstellen? Das erfahren Sie in unserem neuen Online-Seminar am 16. November.

Bereits die Stimmen-Auszählung hatte Einfluss auf die Märkte, denn je nach dem für welchen Kandidaten es besser aussah, drehten sich die Kurse. Doch wie sieht es jetzt an den Börsen aus, nachdem bekannt wurde, dass Joe Biden die US-Wahl gewonnen hat? In unserem Online-Seminar am 16. November um 18 Uhr blicken Jürgen Schmitt, Mick Knauff und Michal Almekias auf die internationalen Märkte und erklären, wie sich diese nach der Wahl entwickelt haben - und nicht nur das: Die Börsen-Profis wagen auch einen Blick in die Zukunft. Was erwartet Anleger bis Ende des Jahres?

Die Experten erklären, welche Anlageklassen, Sektoren und Unternehmen haben vom Sieg Bidens profitiert haben und was an der Börse passieren wird, solange Donald Trump noch das Amt des US-Präsidenten innehat. Jürgen Schmitt, Trading-Experte und unter anderem Chefredakteur von "Der Börsenspiegel", analysiert im finanzen.net-Seminar am 16. November ab 18 Uhr die Auswirkungen. Wo stehen DAX, Dow & Co.? Was sagen die Charts von Amazon, Apple & Co.?

Unterstützt wird Jürgen Schmitt dabei von keinem geringeren als Börsen-Journalist Mick Knauff, der aus dem Alten Handelssaal der Frankfurter Börse als Korrespondent für N24, das Deutsche Anlegerfernsehen und viele andere bekannte Sender live berichtet. Auch er ist seit vielen Jahren an der Börse aktiv und zeigt im finanzen.net-Seminar am 16. November, auf was sich Anleger bis Jahresende gefasst machen sollten. Außerdem stellt Michal Almekias die Social-Trading-Plattform eToro vor. "Social Investing heißt für uns, dass alle Anleger miteinander interagieren und sich gemeinsam über die Märkte austauschen können", so die Trading-Spezialistin. "Davon können Sie als Anleger profitieren."

Ihre Experten im Online-Seminar

Jürgen Schmitt ist leidenschaftlicher Börsianer und seit vielen Jahren Chefredakteur von "Der Börsenspiegel", von "Aktien-Monitor" und von "Das Top-10-Depot". Der studierte Diplom-Betriebswirt war von 2006 bis 2013 unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Technologie-Holding MAX21 AG. Seit 2016 ist er Geschäftsführer der JS Media GmbH.

Mick Knauff ist Wirtschafts- und Börsenjournalist und langjähriger Korrespondent an der Frankfurter Wertpapierbörse - bekannt geworden durch n24/ Welt, dem Deutschen Anleger Fernsehen DAF oder seinem neuesten Projekt www.aktienlust.tv. Seit mehr als 24 Jahren beschäftigt er sich nun täglich intensiv mit dem Thema Börse. Als Produzent von DER AKTIONÄR TV, ein Magazin auf N24, hat er sich danach dazu entschlossen, konsequent als Gründungsmitglied und Vorstand beim Aufbau des Deutschen Anleger Fernsehens DAF mitzuwirken und den Standort Frankfurt mit der Wertpapierbörse selber als Korrespondent zu besetzen.

Michal Almekias ist zertifizierte Makro- und Gesundheitsökonomin und absolvierte Ihr Studium in Ihrer Heimatstadt Berlin. Aufgrund Ihrer internationalen Erfahrungen und ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Fähigkeiten, setzte Sie sich intensiv als Qualitäts- und Sicherheitsbeauftragte mit Investment- und Workflow-Strategien von Unternehmen auseinander. Michal Almekias begann bei eToro als Account-Managerin und betreute ihre Kunden mit höchster Qualität. Ihre Aufgabenbereiche zeichneten sich in Risiko- und Portfoliomanagement, Marktanalysen und Finanzkontrollen aus. Ab 2018 war Michal Almekias German Content Specialist (Marketing) bei eToro. Seit 2020 ist sie als Social Media Managerin für den DACH-Bereich tätig.

Bildquellen: TexBr / Shutterstock.com