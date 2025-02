Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Finanzwissen mit Spaßfaktor - Trading loves to entertain you

Trading mit Spaß & Erfolg

Geldanlage muss nicht trocken und langweilig sein! Am 25. Februar um 18 Uhr gibt Ihnen Dr. Raimund Schriek die perfekte Gelegenheit, Finanzwissen mit Unterhaltung zu verbinden. Finanzentertainment erweitert den Blick auf die Welt des Tradings - mit einem Augenzwinkern, aber auch mit wertvollen Erkenntnissen.

Das Webinar am 25. Februar ab 18 Uhr zeigt, welche psychologischen Faktoren das Entscheidungsverhalten beeinflussen und warum Trading mehr ist als nur Zahlen und Charts. Neben unterhaltsamen Einblicken gibt es praxisnahe Impulse, um langfristig fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Doch wie lässt sich nachhaltiger Trading-Erfolg wirklich begünstigen? Der Schlüssel liegt nicht nur in der Strategie, sondern auch im eigenen Mindset. Wer versteht, welche Mechanismen unbewusst das Handeln steuern, kann typische Denkfehler vermeiden und klügere Entscheidungen treffen. Das Trading-Webinar gibt Denkanstöße - informativ, spannend und mit einer Prise Humor.

Lernen Sie in einer lockeren Atmosphäre, wie Sie Trading-Strategien entwickeln, die nicht nur effektiv, sondern auch nachhaltig sinnvoll sind - für Ihren Erfolg und Ihren Geist. Das Webinar am 25. Februar ab 18 Uhr bietet eine einzigartige Mischung aus fundiertem Wissen und unterhaltsamer Präsentation - ideal für alle, die Trading einmal aus einer neuen Perspektive erleben möchten. Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz für ein Webinar, das informiert, inspiriert und unterhält!

Das Webinar wird Ihnen präsentiert von WH SelfInvest

Ihr Experte im Webinar

Dr. Raimund Schriek ist ein vielseitiger Wissenschaftler. Er konzipiert Seminare, Webinare-Reihen und weitere Bildungsangebote im Finanzbereich. Nachhaltiges Trader-Coaching ist eng mit seinem Namen verbunden. Daneben tritt er vor allem als Keynote-Speaker bei finanzwissenschaftlichen Veranstaltungen im In- und Ausland auf. Raimund Schriek ist erfolgreicher Buchautor, u. a. von "Besser mit Behavioral Finance: Finanzpsychologie in Theorie und Praxis" und Du bist Trader!: Wie Du trotz Fiskus, Fast Food und Finanzentertainment erfolgreich wirst". Mehr Infos zu Dr. Raimund Schriek gibt's hier.