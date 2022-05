Um 18 Uhr geht's los: So gründen Sie eine Trading-GmbH für bessere Renditen

Eine sogenannte Trading-GmbH kann Tradern große Vorteile bringen. So können Sie als Anleger nicht nur Ihre Trading-Gewinne erhöhen und den Zinseszinseffekt nutzen, sondern auch Steuern sparen. Zudem können Sie mit einer Trading-GmbH die Verlust­verrechnungs­beschränkung umgehen, womit es Ihnen möglich ist, mehr Verluste aus Termingeschäften steuerlich abzusetzen. Wie genau die Gründung einer solchen Trading-GmbH funktioniert und von welchen weiteren Vorteilen Sie profitieren, erfahren Sie im Online-Seminar am heutigen Abend ab 18 Uhr.

Zunächst wird Ihnen der Steuerberater Thomas Breiden alle wichtigen Infos rund um die Steuern beim Trading erläutern. Er wird die aktuelle Situation der Verlustverrechnungsbeschränkungen darlegen und Ihnen zeigen, wie Sie die Einkommensteuerberechnung vornehmen. Der Profi erklärt Ihnen zudem, wie Verlustvorträge funktionieren und welche unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten zur Verlustverrechnung es im Bereich des privaten Tradings gibt.

Genau hier kommt Felix Schulte, Mitgründer und Geschäftsführer von RIDE Capital, ins Spiel. In Kooperation mit dem Broker FXFlat bietet das Berliner Fintech Ihnen die Möglichkeit, eine Trading-GmbH zu gründen und von der automatischen Wertpapierverbuchung zu profitieren. Der Experte wird Ihnen im Online-Seminar am heutigen Abend ab 18 Uhr erklären, was eine vermögensverwaltende GmbH ist, wie man diese am besten strukturiert und warum sie gerade für Trader interessant ist. Zudem erfahren Sie, wie Sie sich für die Gründung einer Trading-GmbH mit RIDE sowie der Eröffnung eines Depots bei FXFlat eine finanzielle Prämie sichern können.

Ihre Experten im Online-Seminar

Florian Schaarschmidt ist seit 2018 als Sales Manager bei FXFlat beschäftigt. Die FXFlat Bank AG wurde 1997 in Düsseldorf gegründet und hat ihren Sitz in Ratingen bei Düsseldorf. Als unabhängiger Finanzdienstleister verfügt die Gesellschaft seit 1998 über die erforderlichen Genehmigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die über 20 Jahre Markterfahrung haben sich ausgezahlt: FXFlat wurde bei der "Wahl zum Online-Broker 2021" zum Forex-Broker des Jahres ernannt.

Felix Schulte ist im Sauerland aufgewachsen, jedoch zog es ihn direkt nach dem Abitur zunächst nach Seattle, bevor er dann an der Universität Witten/Herdecke Wirtschaftswissenschaften studiert hatte. Nach Witten hat er NewStore (vormals GoodsCloud) in Boston und Berlin aufgebaut, eine Softwarefirma, die ein mobiles Shopping System für große Markenhändler anbietet. Als NewStore auf 180 Mitarbeiter gewachsen war, verkaufte er 2016 seine Anteile und trat als CEO zurück. Nach NewStore hatte er das große Glück als Entrepreneur in Residence bei ARB Investment Partners, einem Immobilien Private Equity Funds anzufangen, wo er einen sehr guten Mentor fand. Während der Zeit bei ARBIP lernte er nicht nur viel zu Immobilien, sondern auch über Fondsstrukturierung. Diese Erfahrung nutzte Felix Schulte dann, um im Januar 2018 RIDE Capital zu gründen.

Thomas Breiden hat ein Duales Studium an der Fachhochschule für Finanzen NRW mit Abschluss Diplom-Finanzwirt absolviert. Daraufhin arbeitete er als FH Koordinator in einem Düsseldorfer Finanzamt in den Fachbereichen Selbständige, Gewerbetreibende und Kapitalgesellschaften. 2009 erfolgte seine Bestellung zum Steuerberater.







