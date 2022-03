Seminarreihe Trading (Teil 2): 5 effektive Trading-Strategien, die Anleger mit der TraderFox-Software umsetzen können

» Hier zur praxisnahen Seminarreihe anmelden und von Trading-Profis lernen!

Simon Betschinger ist CEO von TraderFox und Profi-Trader. Bei seinen Kurzfrist-Trading-Strategien wird jeder Trade unter der Prämisse eröffnet, dass die maximale Haltedauer zehn Tage beträgt. "Wir wählen Strategien und Signale aus, die eine schnelle Entscheidung erwarten lassen", sagt Betschiger im Vorgespräch.

In diesem Trading-Seminar am 9. März stellt Simon Betschinger fünf Handelsstrategien vor, die auf signalbasierten Einstiegen beruhen. "Als Trader ist es wichtig, wiederkehrende Muster zu handeln. Nur so kann man Erfahrungswerte bilden. Wenn man ein Trading-Setup 50 Mal beobachtet hat, weiß man, wie man es handeln muss", sagt Betschinger mit Blick auf das Online-Seminar. "Ein Beispiel ist für eine Handelsstrategie ist der Lonely Warrior als antizyklischer Ansatz oder der Dynamic Breakout als prozyklische Strategie", fügt der Trading-Profi hinzu.

Bei Trading-Signalen handelt es sich um umsetzbare Kauf- oder Verkaufsvorschläge für Trader. Sie basieren auf aufkommenden Chartmustern und dem Erreichen bestimmter Schlüssellevel. Als Trader können Sie Signale für eine Vielzahl an Märkten auf unserer Plattform erhalten und diese als Hilfestellung für Ihre Handelsentscheidungen nutzen.

Auch Simon Betschinger hat einige besonders chancenreiche Papiere in seinem Depot - und gibt Ihnen praxisnahe Einblicke in seine Trading-Strategie. Im Live-Event am 2. März zeigt Simon Betschinger, wie Sie Trading-Signale erfolgreich für sich nutzen können.

Das Online-Seminar mit Simon Betschinger ist Teil 2 der neuen Trading-Reihe bei finanzen.net - melden Sie sich jetzt auch direkt für die anderen Veranstaltungen an, die regelmäßig mittwochs um 18 Uhr stattfinden:

Ihr Experte im Trading-Seminar

Simon Betschinger ist 1980 in Tübingen geboren und ist Diplom Volkswirt (Uni Konstanz). Er ist Unternehmer, Ökonom und Trader. 2007 hat er gemeinsam mit Martin König die TraderFox GmbH gegründet. TraderFox gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der automatischen Chart­Muster­erkennung, Echtzeit-Signal­generierung und der Visualisierung von Chartinformationen.

