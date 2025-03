Vola für Rendite

Online-Workshop: Trump-Volatilität - Schwankungen mit Optionen zu Ihren Gunsten nutzen

31.03.25 11:37 Uhr

Die amerikanischen Aktienmärkte sind deutlich volatiler geworden. Die täglichen Äußerungen von Donald Trump haben Anleger verunsichert. Mit Optionen kann man aus dieser Volatilität Kapital schlagen. Im Workshop am 10. April zeigt Ihnen Maya Chaudhuri, wie Sie Ihr Portfolio so aufstellen, dass Sie auch in volatilen Zeiten bestehen und gewinnen. Erfahren Sie, wie Sie mit cleveren Strategien finanzielle Sicherheit für Sie und Ihre Familie sichern.

Bildquellen: KanawatTH / Shutterstock.com