Trading-Webinar: So nutzen Sie den Überraschungsmoment im Trading

Trendumkehr bedeutet, dass sich ein bestehender Aufwärtstrend umkehrt. Somit müssen alle Marktteilnehmer, die auf Long-Positionen sitzen, nun ihre Positionen verkaufen. Das Gleiche gilt auch umgekehrt.

"In diesem Webinar lernt der Anleger, wie er große Trendumschwünge erkennt und damit vermeidet, am offensichtlichen Hochpunkt zu kaufen", sagte Carsten Umland im Vorgespräch. Darüber hinaus stellt der Tradingprofi Möglichkeiten vor, wie Sie aus der Bewertung des Charts eines Unternehmens günstige Aktien kaufen können und somit vor einem Großteil der Anleger bereits im Markt sind.

"Durch die gezielte Auswahl von Unternehmen, die gerade im Sinne der Chart- und Trendtechnik unterbewertet sind, erhält der Anleger mit der Trendumkehr einen risikoarmen Einstieg in seine Tradingidee", sagt Carsten Umland. "Im Webinar werde ich das Thema Trendumkehr umfassend mit praxisnahen Beispielen untermauern." Melden Sie sich hier zu diesem exklusiven Trading-Webinar an und nehmen Sie am 11. Februar ab 18 Uhr ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet daran teil - selbstverständlich kostenlos!

Ihr Experte im Webinar

Carsten Umland wurde erstmals in der Öffentlichkeit bekannt durch die TV Dokumentation Daytrader. Im weiteren Verlauf hat er das Buch "Einfach Traden lernen" veröffentlicht, welches mittlerweile in der zweiten Auflage erschienen und ein Bestseller bei Amazon ist. Als Berater und Händler der Vermögensverwaltung BORN STAHLBERG & Partner ist Carsten Umland ein gefragter Redner und Trader auf nationalen und internationalen Trading Events wie die World of Trading.

