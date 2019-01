Technischer Ausblick auf 2019: So ist die charttechnische Lage und so geht's weiter

2018 startete eine deutliche Korrektur an den internationalen Aktienmärkten, die Bilderbuch-Hausse der Jahre 2016 und 2017 wurde in den vergangenen Monaten jäh beendet. Alles in allem war 2018 für Investoren ein mieses Jahr.

Der Blick geht nun nach vorn: Im Webinar am 17. Januar 2019 untersucht Thorsten Grisse, Analyst für Indexresearch und technische Analyse bei der Commerzbank, das aktuelle volkswirtschaftliche Umfeld und gibt Ihnen einen Ausblick auf die charttechnische Lage ausgewählter Märkte.

Wie geht's 2019 weiter bei den Blue Chips? Was macht der Goldpreis? Und wie entwickeln sich DAX, Dow und Co.? Mithilfe der Technischen Analyse untersucht der Commerzbank-Experte aktuelle Trends und mögliche Trendbrüche. Gemeinsam mit Ihnen wird Thorsten Grisse ab 18 Uhr das Risiko für einen anhaltenden Baisse-Zyklus und die Chance auf Erholung im Jahr 2019 diskutieren.

Ihr Experte

Thorsten Grisse ist seit 2010 im Bereich Technical Analysis & Index Research tätig. Sein Schwerpunkt ist neben Indexresearch, die technische Analyse deutscher und europäischer Einzelaktien und Aktienindizes.An der Universität zu Köln hat er sein Diplom zur Volkswirtschaftslehre

