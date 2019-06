Vontobel lanciert erste Mini Futures auf Ripple (XRP)

Die Vontobel Zertifikate auf Kryptowährungen: anschauliche Beispiele, wie exotische Basiswerte investierbar werden. Der erste Emittent eines Ripple-Partizipationszertifikat bietet nun auch die ersten Mini-Future auf die interessante Kryptowährung an.



Das Ripple-Zertifikat ist ein anschauliches Beispiel, wie strukturierte Produkte Märkte und auch «exotische» Basiswerte zugänglich und damit investierbar machen können. Dank der erfolgreichen Symbiose eines «Partizipationszertifikats» mit der «Kryptowährung Ripple (XRP)» haben interessierte Anleger ein «bankenfähiges» Anlageinstrument für die digitale Währung XRP an die Hand bekommen - und können dank dessen unbeschränkter Laufzeit ihren Anlagehorizont grundsätzlich selbst bestimmen.



Mittels dem Partizipationszertifikat konnten Anleger jedoch ausschließlich an einem steigenden Kurs von XRP gegenüber dem US-Dollar partizipieren. Damit Anleger auch an fallenden Kursen der Ripple-Währung partizipieren können, hat Vontobel als erster Anbieter in Deutschland Mini Futures auf Ripple emittiert. Wer mit Hebel in die Währung XRP investieren möchte, dem bietet Vontobel mehrere Mini Futures, jeweils Long und Short Produkte, mit denen er seine Marktmeinung umsetzen kann.



Doch ganz gleich, ob Long oder Short - das bereits bestehende Partizipationszertifikat und auch die neuen Mini-Futures zeigen, dass Investoren an Kursentwicklungen von Kryptowährungen mithilfe von strukturierten Produkten partizipieren können. Zum einen sind sie flexibel über die Börse handelbar und lassen sich schnell kaufen und wieder verkaufen. Zum anderen zeigt der Fall der Mini Futures auf Ripple: In Abhängigkeit der Ausstattung lässt sich auch gezielt auf fallende Kurse des XRPs setzen. Insbesondere ist bei einem potentiellen Investment in Ripple-Zertifikate die Schwankungsbreite (Volatilität) des Basiswerts zu beachten. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zuletzt starken Kursgewinne des XRP gegenüber dem US-Dollar durch einen ebenso starken Kursrückgang konsumiert oder gar unterschritten werden. Die weitere Kursentwicklung des XRP bleibt jedenfalls abzuwarten.



Anleger sollten beachten, dass bei einer für sie ungünstigen Kursentwicklung des XRP Verluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals drohen.

Mini Futures auf Ripple WKN Basiswert Typ Währung VF6V84 VF6V85 VF6V9D VF6V9B

Wichtige Risiken:



Marktrisiko: Anleger sollten beachten, dass die Entwicklung des Aktienkurses von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig ist, die bei der Bildung einer entsprechenden Marktmeinung berücksichtigt werden sollten. Der Aktienkurs kann sich immer auch anders entwickeln als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können. Zudem sind vergangene Wertentwicklungen und Analystenmeinungen kein Indikator für die Zukunft.



Emittenten- / Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten (Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main) ausgesetzt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.





Rechtliche Hinweise:



Bitte beachten Sie, dass bei einer Investition in diese Produkte keine laufenden Erträge anfallen. Die Produkte sind nicht kapitalgeschützt, im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten bzw. des Garanten droht dem Anleger ein Geldverlust. Anleger sollten in jedem Fall beachten, dass vergangene Wertentwicklungen und/oder Analystenmeinungen kein hinreichender Indikator für künftige Wertentwicklungen sind. Die Wertentwicklung der Basiswerte hängt von einer Vielzahl wirtschaftlicher, unternehmerischer und politischer Faktoren ab, die bei der Bildung einer Markterwartung berücksichtigt werden sollten.



Allein maßgeblich sind die jeweiligen Wertpapierprospekte, die beim Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich bzw. im Internet unter zertifikate.vontobel.com zum Download verfügbar sind. Anleger werden gebeten, die bestehenden Verkaufsbeschränkungen zu beachten.

