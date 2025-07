Alphabet – SMA 200 als Sprungbrett?

Die C-Aktie der Google-Mutter Alphabet (WKN: A14Y6H) hatte am 4. Februar ein Allzeithoch bei 208,70 USD markiert und startete anschließend eine deutliche Korrektur des langfristigen Aufwärtstrends vom im September 2022 verbuchten Baisse-Tief. Das Papier brach dabei am 4. April mit dem Rutsch unter das Reaktionstief vom vergangenen September diesen primären Aufwärtstrend, fand jedoch bereits knapp darunter im Dunstkreis des 50%-Retracements sowie der Aufwärtslü...

Die C-Aktie der Google-Mutter Alphabet (WKN: A14Y6H) hatte am 4. Februar ein Allzeithoch bei 208,70 USD markiert und startete anschließend eine deutliche Korrektur des langfristigen Aufwärtstrends vom im September 2022 verbuchten Baisse-Tief. Das Papier brach dabei am 4. April mit dem Rutsch unter das Reaktionstief vom vergangenen September diesen primären Aufwärtstrend, fand jedoch bereits knapp darunter im Dunstkreis des 50%-Retracements sowie der Aufwärtslücke vom 18. März 2024 Unterstützung. Die oberhalb des Korrekturtiefs bei 142,66 USD geformte bullishe Wochenkerze (Engulfing) bildete den Ausgangspunkt für den seither laufenden Erholungstrend. Zuletzt pendelte der Anteilsschein um die wieder nordwärts drehende 200-Tage-Linie. Auf der Oberseite deckelte die Abwärtslücke vom 25. Februar weitere Kursavancen. In der vergangenen Woche fungierte die genannte Durchschnittslinie schließlich als wirksamer Support. Die darüber etablierte mehrtägige Handelspanne konnte der Wert schließlich am Freitag gen Norden verlassen und oberhalb der Abwärtslücke auf einem 5-Monats-Hoch schließen. Die Chancen für zeitnahe weitere Kurssteigerungen stellen sich gut dar. Bestätigend für die Nachhaltigkeit des Ausbruches könnte nun ein Tagesschluss über dem 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 183,47 USD gewertet werden. Potenzielle nächste Zielregionen lauten 187,64-189,75 USD und 193,12-194,57 USD. Darüber (Tagesschlusskursbasis) könnte die Barriere bei 201,56-208,70 USD wieder ins Visier genommen werden. Nächste Unterstützungen liegen bei 177,00-178,25 USD und 173,88-175,63 USD. Ein Tagesschluss darunter würde zunächst für eine zeitliche Ausdehnung der Seitwärtsbewegung oberhalb von 163,33 USD sprechen. Die Saisonalität liefert derzeit Rückenwind. Laut Seasonax konnte der Wert in den vergangenen zehn Jahren acht Mal im Zeitraum vom 14. Juli bis zum 29. Juli Kursgewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 3,07 Prozent (Median: +4,02%). Das Unternehmen wird am 29. Juli seine Quartalszahlen vorlegen.

