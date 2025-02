Attenzione: Palantirs kometenhafter Aufstieg dank Künstlicher Intelligenz

onemarkets Blog

Palantir Technologies (ISIN: US69608A1088) setzt seinen beeindruckenden Höhenflug fort – und zwar nicht ohne Grund. Die jüngsten Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024 übertrafen alle Erwartungen: Der Umsatz stieg um 36 Prozent auf 608 Mio. US-Dollar, während das Unternehmen einen Nettogewinn von 79 Mio. US-Dollar verbuchen konnte – und damit das fünfte profitable Quartal in Folge einleitete. Besonders markant ist zudem ein Kundenwachstum von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, das sowohl den kommerziellen als auch den staatlichen Sektor umfasst.

Parallel zu diesen soliden Ergebnissen sorgte die Ankündigung einer strategischen Partnerschaft mit Elon Musks KI-Startup xAI für zusätzliche Euphorie. Mit der geplanten Integration des KI-Chatbots Grok positioniert sich Palantir noch stärker im umkämpften Segment der generativen Künstlichen Intelligenz. Diese Impulse sorgten für einen kräftigen Kurssprung – die Aktie schoss nach Bekanntgabe der Zahlen um bis zu 22 Prozent in die Höhe und verzeichnete seit Jahresbeginn ein Zuwachs von knapp 47 Prozent. Binnen zwölf Monaten ging es sogar um mehr als 450 Prozent nach oben.

Die Begeisterung der Analysten untermauert diese Entwicklung. Daniel Ives von Wedbush erhöhte sein Kursziel von 90 auf 120 US-Dollar und beschrieb Palantir als den „Messi der KI-Story“ – ein eindrucksvoller Vergleich, der den revolutionären Anspruch des Unternehmens in der digitalen Welt unterstreicht. CEO Alex Karp betonte in seinem jüngsten Aktionärsbrief, dass sich Palantir noch in der Anfangsphase einer Revolution befinde, deren volle Wirkung sich über Jahre und Jahrzehnte entfalten werde. Dennoch mahnen Experten angesichts des aktuell hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von über 200 und der ausgeprägten Volatilität zur Vorsicht, vor allem in Anbetracht der weiterhin bestehenden Abhängigkeit von staatlichen Großaufträgen.

Palantir Technologies Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 05.10.2020– 07.02.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Die Palantir-Aktie zeigt aktuell einen klar strukturierten Aufwärtstrend. Der Kurs notiert deutlich oberhalb der 50-Tage- und 200-Tage-Linien, was das langfristige Aufwärtsmomentum unterstreicht. Der in den letzten Tagen erneut beschleunigte Anstieg führte sogar zu einem Ausbruch aus dem bisherigen Aufwärtstrendkanal, wodurch sich ein oberer Widerstand klar definieren lässt. Eine Unterstützungszone liegt im Bereich von etwa 80 US-Dollar – ein Niveau, dessen Durchbruch der Aktie zuvor noch einige Zeit abverlangt hatte.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf Palantir

Basiswert WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Reset Barriere Faktor Laufzeit Palantir Technologies Inc. UG0W6Z 35,77 112,06 USD 83,20 USD 3 Open End Palantir Technologies Inc. UG17P6 14,81 112,06 USD 106,77 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.02.2025; 11:50 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf Palantir

Basiswert WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Reset Barriere Faktor Laufzeit Palantir Technologies Inc. UG0W7F 0,67 112,06 USD 138,57 USD -3 Open End Palantir Technologies Inc. UG2SAX 8,68 112,06 USD 115,01 USD -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.02.2025; 11:50 Uhr

Inline-Optionsscheine auf Palantir

Basiswert WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Untere Knock-Out Barriere Obere Knock-Out Barriere Letzter Bewertungstag Palantir Technologies Inc. UG2R6E 6,31 112,06 USD 60,00 USD 160,00 USD 18.07.2025 Palantir Technologies Inc. UG2R56 7,74 112,06 USD 60,00 USD 160,00 USD 16.05.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.02.2025; 12:00 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Palantir Technologies Inc. finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!