Bank of America – Angriff auf die Oberseite

13.08.25 16:45 Uhr

Die Aktie von Bank of America (WKN: 858388) hatte im Februar 2022 ein 15-Jahres-Hoch bei 50,11 USD markiert. Der anschließend etablierte Bärenmarkt schickte die Notierung bis auf ein im Oktober 2023 bei 24,96 USD gesehenes zyklisches Tief. Im Rahmen der seither laufenden Hausse konnte der Wert nach einer ausgeprägten Korrektur ausgehend vom April-Tief bei 33,07 USD auf ein neues Verlaufshoch bei 49,31 USD vorstoßen. Diesen mittelfristigen Aufwärtsimp...