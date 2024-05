Rosenbauer - Discounter zur Überbrückung

Christian Scheid

Beim Feuerwehrausrüster Rosenbauer gewinnt der Turnaround allmählich an Konturen. Im ersten Quartal fiel das operative Ergebnis (Ebit) mit plus 0,3 Mio. Euro erstmals seit zwei Jahren wieder positiv aus. Höhere Finanzierungskosten belasteten jedoch den Gewinn vor Steuern (Ebit), der sich nur leicht von minus 9,6 Mio. auf minus 9,0 Mio. Euro verbesserte. Der Umsatz stieg um 17,7 Prozent auf 225,6 Mio. Euro.

Höhere Fahrzeugauslieferungen und mehr Geschäft mit Ausrüstung und Service haben das Geschäft angetrieben. Regional betrachtet wurden rund 47 Prozent der Erlöse in Europa erzielt, 35 Prozent in Nord- und Südamerika, acht Prozent im Nahen Osten und Afrika sowie fünf Prozent im Asien-Pazifik-Raum. Weitere fünf Prozent des Umsatzes entfielen auf das Segment Vorbeugender Brandschutz. Für das Gesamtjahr geht Rosenbauer für die gesamte Feuerwehrindustrie von einer Steigerung der Nachfrage aus. Der tatsächliche Branchenumsatz hänge jedoch von der Stabilisierung der internationalen Lieferketten ab. Für Rosenbauer selbst rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von 1,2 Mrd. Euro und einer Ebit-Marge von rund fünf Prozent. Der satte Auftragseingang von 362,4 Mio. Euro im Auftaktviertel lässt darauf schließen, dass die Ziele erreichbar sind.

Dass der Kurs dennoch seit Monaten auf der Stelle tritt, liegt an einer Ankündigung von Anfang des Jahres. Demnach beabsichtigt das Management von Rosenbauer, zur Stärkung der Eigenmittel bis Ende des Geschäftsjahrs 2024 eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Vor wenigen Tagen hat die Hauptversammlung den Weg dafür frei gemacht. Jedoch stehen die exakten Bedingungen dafür noch nicht fest.

Solange die Kapitalmaßnahme nicht über den Tisch ist, dürfte der Aktienkurs kaum in die Gänge kommen. Mit einem Discount-Zertifikat von Raiffeisen Zertifikate können Anleger die Wartezeit geschickt überbrücken. Das Wertpapier wirft im September 2025 einen Ertrag von knapp 14,6 Prozent ab, wenn die Rosenbauer-Aktie dann mindestens bei 28 Euro steht. Gegenüber dem aktuellen Niveau von rund 31 Euro wäre also ein kleiner Rückgang erlaubt. Verluste entstehen erst ab Kursen unter 24,44 Euro.

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



