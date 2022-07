VERBIO: Phantasie durch Biomethan

Dieser Auffassung ist der BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. Der Verband sieht einen der wesentlichen Vorteile von Biomethan darin, dass es erneuerbar ist, ansonsten aber die gleichen Eigenschaften wie der seit Jahrzehnten bewährte Energieträger Erdgas besitzt. Die Ausbaupotenziale sind erheblich: Laut einer aktuellen BDEW-Studie liegt das mögliche Biomethanvolumen pro Jahr in Deutschland bis 2030 bei 100 Terawattstunden. Zum Vergleich: Aktuell werden in das Erdgasnetz nur zehn Terawattstunden Biogas eingespeist, was etwa einem Prozent des aktuellen Gasbedarfs entspricht. Eine Verzehnfachung ist also möglich. Während mehrere Wirtschaftsverbände den Ausbau von Biogas in Deutschland fordern, stellt auch Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck eine Ausweitung der Biogaserzeugung in Aussicht. Sollten die Pläne umgesetzt werden, könnte Verbio einer der möglichen Gewinner sein. Der Bioenergie-Spezialist pro-du¬ziert unter anderem Biomethan, wobei der Konzern hierzu ausschließlich Schlempe - ein Reststoff der Bioethanolproduktion - sowie Stroh einsetzt. "Teller oder Tank", Monokulturen, Vermaisung der Landschaft oder direkte bzw. indirekte Landnutzungsänderungen sind beim Verbio-Biomethan somit kein Thema. In dem Zusammenhang bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung für den Discounter der DZ BANK aus der vergangenen Ausgabe, der schon 4,9 Prozent im Plus liegt (ISIN DE000DW1C046).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



