Vor dem Durchbruch

Zudem soll sich die Anzahl von 5G-Verträgen in Verbindung mit einem 5G-fähigen Endgerät aktuell rund 150 Mio. bis 2026 auf 3,5 Mrd. erhöhen. Zu diesen Ergebnissen kommt der jüngsten Mobility Reports des Telekomausrüsters Ericsson. "5G ist gekommen, um zu bleiben", sagt Fredrik Jejdling, Executive Vice President und Head of Networks. "Die rapiden gesellschaftlichen Veränderungen machen schnelle Mobilfunknetze zur kritischen Infrastruktur, die unser tägliches Leben in vielfacher Weise beeinflussen wird. Die COVID-19-Pandemie hat entscheidend dazu beigetragen, die laufende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben. Und davon werden auch der 5G-Ausbau und die Anzahl der 5G-Vertragsabschlüsse profitieren." Treiber dieser Entwicklungen sind neben dem Netzausbau neue Funktionalitäten wie New Radio (NR) und die Markteinführung 5G-fähiger Endgeräte. Anleger, die sich positionieren wollen, sollten sich den Open End-Tracker von Vontobel auf den Solactive 5G Technology-Index (ISIN DE000VA9H372) ansehen. Der Basiswert bündelt 20 Aktien von Konzernen aus unterschiedlichsten Bereichen, die mit der 5G-Infrastruktur in Verbindung stehen. Bei der Titelauswahl wird auch untersucht, wie viele Patentanmeldungen auf das Unternehmen im 5G-Bereich laufen und bei wie vielen 5G-Konsortien die Gesellschaft mitwirkt. Daneben werden auch Finanzkennziffern betrachtet. Die Gebühren betragen 1,2 Prozent p.a., Dividenden werden dem Index angerechnet.

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



