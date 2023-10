Vor starker Beschleunigung

Christian Scheid

Kapitalmarkttage dienen dazu, Investoren und Analysten über Strategien und Entwicklungen in strategisch wichtigen Märkten und Geschäftsfeldern zu informieren.

Vor diesem Hintergrund versprach die Veranstaltung von Pinterest Spannung. Die Erwartungen sollten nicht enttäuscht werden. Das Management gab einen Ausblick auf die kommenden drei bis fünf Jahre und versprach ein durchschnittliches Wachstum im "mittleren bis hohen Zehnerbereich". Damit würde die Online-Pinnwand sowie Foto- und Video-Sharing-Plattform, die derzeit rund 465 Mio. monatlich aktiven Nutzer (MAUs) zählt, deutlich beschleunigen. Denn Pinterest verzeichnet seit fünf Quartalen nur noch ein einstelliges Umsatzwachstum, während sich der operative Verlust gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelte. Auch hier gelobt das Management Besserung mit einer angepeilten Ebitda-Marge im unteren 30-Prozent-Bereich. "Pinterest kehrt zu einem konstanten MAU-Wachstum zurück, vertieft das Nutzerengagement und steigert die Monetarisierung ", sagte Bill Ready. Der CEO der Social-Marketing-Plattform verriet, dass mehr als die Hälf¬te der US-Mütter und fast ein Viertel der US-Väter Nutzer sind. Hinzu komme die Generation Z als ein "aufstrebendes Kraftpaket". Die Generation Z sei die engagierteste und am schnellsten wachsende Zielgruppe mit 42 Prozent der monatlich aktiven Nutzer. Zu den positiven Aussagen passt die fortgeschrittene Bodenbildung der Aktie, die nur in New York notiert. Ein Turbo von Société Générale mit einem Hebel von rund eins (ISIN DE000SF9R116) ist eine gute Alternative dazu. Wer es spekulativer mag, greift zu einem Turbo von Morgan Stanley mit Hebel drei (ISIN DE000MD43B82).

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



