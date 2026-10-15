ConocoPhillips - Vor wichtigem Ausbruch!?!
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Gestern hatten wir an dieser Stelle den „Bilderbuchchart“ des STOXX® Europe 600 Oil & Gas besprochen. Wenngleich es über den großen Teich geht, bietet sich zusätzlich doch der Blick auf den ein oder anderen Kursverlauf eines Öltitels an. Das gilt in besonderer Weise für die Aktie von ConocoPhillips, denn diese arbeitet aktuell an einem ganz wichtigen Ausbruch. Gemeint ist ein nachhaltiger Spurt über die historischen Rekordstände bei 135/138 USD. Neben einem möglichen Vorstoß in „uncharted territory“ besitzen die beschriebenen Schlüsselbarrieren noch eine weitere Dimension: Im Ausbruchsfall kann die Kursentwicklung der letzten Jahre zudem als große Schiebezone zwischen 80 USD und 135 USD interpretiert werden (siehe Chart). Entsprechend würde im Fall eines neuen Allzeithochs ein prozyklisches Kaufsignal mit einem Anschlusspotenzial von 55 USD entstehen. Zuletzt hat sich bereits die 38-Monats-Linie (akt. bei 109,65 USD) als Sprungbrett erwiesen, d. h. das untere Ende der o. g. Schiebezone wurde nicht mehr angesteuert – ebenfalls ein konstruktiver Fingerzeig. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte der Öltitel zukünftig die jüngsten beiden Monatstiefs bei 124/123 USD nicht mehr unterschreiten.
ConocoPhillips (Monthly)
5-Jahreschart ConocoPhillips
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