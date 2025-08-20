DAX24.299 -0,5%ESt505.466 -0,3%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.808 +1,0%Euro1,1640 -0,1%Öl66,47 +0,8%Gold3.324 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Intel 855681 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT büßen weiter ein: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT büßen weiter ein: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach
TAG Immobilien-Aktie knickt ein: Kapitalerhöhung und mehr Wandelschuldverschreibungen TAG Immobilien-Aktie knickt ein: Kapitalerhöhung und mehr Wandelschuldverschreibungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Handelskrieg schadet alten US-Allianzen

20.08.25 10:30 Uhr