Interessante Konstellationen!

Bei ihrer ersten Rede präsentierte Truss das "größte staatliche Hilfspaket der jüngsten britischen Geschichte". Sogar bei ihren eigenen Anhängern war die Kritik vernichtend, die sich besonders auf die Steuerentlastungen von Beziehern höheren Einkommens sowie von Unternehmen bezog. Als "Bauernopfer" kann dabei der Rücktritt des Finanzministers Kwasi Kwarteng, dessen Amtszeit erschreckend rasch zu Ende gegangen ist. Mit dem Eingreifen der Bank of England konnte das Britische Pfund zumindest gestützt werden. Der Druck auf Truss bleibt allerdings weiterhin hoch, ein baldiger Rücktritt gilt aktuell durchaus als wahrscheinlich.

Historischer Einbruch beim Britischen Pfund!

Nach Bekanntgabe des Hilfspakets rauschte das Britische Pfund in den Keller. Das Problem: Die steuerlichen Entlastungen sind nicht gegenfinanziert bzw. sollen durch neue Schulden finanziert werden. Dies kam weder bei den Abgeordneten, noch an den Finanzmärkten gut an. Die Bank of England musste den Markt mit Stützungskäufen beruhigen. Vor allem britische Pen¬sionsfonds kamen unter Druck. Wenngleich Truss bereits einen Teil der geplanten Steuernachlässe bereits wieder kassiert hat, dürfte das Britische Pfund im Falle eines Rücktritts der amtierenden Premierministerin einen Freudensprung machen. Es bleibt daher spannend, was die nähere Zukunft von Liz Truss mit sich bringt!

Angst ist ein schlechter Ratgeber!

Die letzten Wochen waren von Ängsten der Marktteilnehmer geprägt. So sorgten Inflation, hohe Energiepreise, sich verschlechternde Wirtschaftsaussichten und steigende Zinsen für Verunsicherung. Bekanntlich waren Angst und Gier noch nie die besten Berater an der Börse. Achtet man auf die Fakten, so sind viele negativen Nachrichten bereits in den Kursen enthalten. Seit dem Monatswechsel zeigt nun auch die Saisonalität nach oben. Sollten sich - möglicherweise durch besser als erwartet ausfallende Quartalszahlen - erste Lichtblicke zeigen, könnte der Aktienmarkt zu einer raschen Rally ansetzen!

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader.