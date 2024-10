Vorfreude zu groß?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Die Ankündigung eines chinesischen Konjunkturpakets hat die Anlegerherzen zuletzt höherschlagen lassen. Schließlich bleibt das chinesische Wirtschaftswachstum bislang klar hinter dem Ziel der Kommunistischen Partei von fünf Prozent zurück.

In dieser Woche darf man daher besonders auf die am Freitag anstehenden, chinesischen Konjunkturdaten sein. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die angekündigten Maßnahmen wirklich das gewünschte Ziel erreichen werden.

Hilft das chinesische Konjunkturpaket wie gewünscht?

Chinesische Haushalte sind traditionell sehr stark in chinesischen Immobilien investiert. Dies hat einerseits zu einer Blase am Immobilienmarkt geführt, andererseits mit fallenden Immobilienpreisen auch viel Kapital vernichtet. Niedrige Zinsen sollen nun die Konsumausgaben wieder antreiben, und die Kreditnachfrage stimulieren. Das verloren gegangene Vertrauen in den chinesischen Immobilienmarkt werden die Maßnahmen allerdings nicht wiederherstellen. Und damit wird es sehr spannend werden, wie stark die chinesischen Konsumenten auf die angekündigten Maßnahmen reagieren werden. Schließlich gibt es immer noch ein Überangebot an Immobilien in China, was die bislang getroffenen Investments in diesem Sektor nicht rentabler macht. Es muss sich also erst zeigen, ob die angekündigten Maßnahmen wirklich deutliche Impulse setzen werden. Ansonsten könnte auf die Freude an den Aktienmärkten auch rasch wieder Ernüchterung einsetzen!

Quartalszahlensaison gestartet!

Die Quartalszahlensaison bietet für die Anleger Abwechslung und lenkt den Blick kurzfristig wieder etwas mehr auf die einzelnen Unternehmen, welche die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel präsentieren. Während sich im Technologiesektor zuletzt eine Konsolidierung offenbarte, könnte diese Branche bei der Vorlage der Quartalszahlen glänzen. Daneben dürften andere Branchen unter den zuletzt wieder gestiegenen Energiepreisen leiden. Außerdem geht die US-Wahl allmählich zum Endspurt über. Nach jüngsten Umfragen konnte Donald Trump wieder etwas zulegen, so dass der Ausgang um das höchste Amt in den USA auch auf den letzten Metern vor der Wahl nicht an Brisanz einbüßt. Vom Ergebnis der Wahl ergeben sich allerdings auch Impulse für einzelne Branchen, welche unter dem künftigen Präsident profitieren werden oder zu leiden haben. Insofern bleibt es bis zur Entscheidung am Wahltag weiter spannend!

