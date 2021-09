Wahl-Signal?

Wenngleich sich erst über die Bildung einer Koalition die künftige Politik ergibt, dürften sehr gute Wahlergebnisse für SPD, Grüne und der Linkspartei am Aktienmarkt voraussichtlich eine enttäuschte Reaktion hervorbringen. Wie sehr die Aktienmärkte auf politische Änderungen reagieren, hatte sich beim Rücktritt Oskar Lafontaines im Jahr 1999 gezeigt. Damals trat er sowohl von seiner Funktion als Bundesfinanzminister zurück und gab zeitgleich den SPD-Vorsitz ab. An der Börse wurde dies mit einem ordentlichen Kurssprung nach oben quittiert.

Politische Börsen haben kurze Beine!

Es ist eine alte Börsenweisheit, dass ein politischer Einflussfaktor rasch in die Aktienkurse eingearbeitet wird. Insofern dürfte auch das Ergebnis um die künftige Bundesregierung relativ rasch in die Kursbildungen einfließen. Allerdings sollte im Falle einer rot-rot-grünen Bundesregierung ein klarer Einbruch nicht überraschen. Andere Koalitionsmöglichkeiten könnten hingegen weniger Spuren bei den Dividendentiteln hinterlassen. In jedem Fall wird es mit der neuen Bundesregierung klare Gewinner oder Verlierer geben.

Gold reagiert nicht!

Daneben bleiben die bekannten Probleme vorerst weiter vorhanden. So stockt die Bekämpfung der Corona-Pandemie aktuell durch die mangelnde Impfbereitschaft. Daneben zieht die Inflation weiter an. Natürlich ergibt sich aufgrund der niedrigen Teuerungsrate im vergangenen Jahr im Vergleich ein deutlicher Anstieg. Steigende Löhne und Produktionskosten sowie hohe Preise für Produkte und Rohstoffe werden vorerst weiter preistreibend sein und könnten den Druck auf die Notenbanken erhöhen, doch schneller als erwartet auf die geldpolitische Bremse treten zu müssen. Dabei glänzt der Goldpreis in seiner Funktion als Krisenwährung bislang noch nicht. Es bleibt daher abzuwarten, welchen Weg die Inflation künftig einschlagen wird.

Viel Erfolg in der kommenden Börsenwoche

