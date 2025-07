Nasdaq 100 – zittrig nordwärts

Der Nasdaq 100 konnte am Dienstag seine etablierte Konsolidierungs-Range gen Norden verlassen und in der ersten Handelsstunde ein neues Rekordhoch bei 23.052 Punkten verbuchen. Anschließend einsetzende Gewinnmitnahmen drückten den Index noch am selben Tag zurück in die Stauzone und bis zum gestrigen Handel auf ein 6-Tages-Tief bei 22.669 Punkten. Dort meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück und beförderten die Preiskurve bis auf 22.908 Punkte, was i...