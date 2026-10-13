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SAP SE – Im Ausbruchsmodus?

In eigener Sache

Mit einem Tagesgewinn von 1,6% ist die Aktie von SAP gestern über einen wichtigen Widerstand gestiegen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

SAP SE-7-Monats-Chart Stand: 13.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nach dem schnellen Pullback an das Juni-Hoch wurde das Chartbild bei der SAP-Aktie zuletzt von einer ausgeprägten Seitwärtsphase bestimmt. Am Freitag kam jedoch neue Dynamik in die Kurse, sodass auf Wochensicht ein Plus von 4,1% zu Buche stand. An diese Tendenz konnten die Notierungen gestern anknüpfen und dabei über das August-Hoch ausbrechen. Gleichzeitig wurde auch das Gap vom 29. Januar geschlossen.

Ausblick: Bedingt durch den gestrigen Aufwärtstag (+1,6%) könnte sich im Chart der SAP-Aktie nun eine bullishe Auflösung der vorherigen Schiebephase abzeichnen. Das Long-Szenario: Oberhalb des gestrigen Tageshochs, das bei 197,88 EUR markiert wurde, würden sich die Blicke jetzt direkt auf die runde 200-Euro-Marke richten. Nur wenig höher wäre auf dem Niveau des November-Tiefs aus dem Vorjahr (202,30 EUR) eine weitere Barriere zu finden, ehe die Kurse an den Widerstand aus dem 2025er-September- und dem 2025er-April-Tief bei 209,70 EUR bzw. 210,20 EUR heranlaufen könnten. Im Anschluss müsste dann das aktuelle Jahreshoch vom 13. Januar bei 219,40 EUR überboten werden. Das Short-Szenario: Fällt die Aktie dagegen unterhalb des August-Hochs (192,12 EUR) in die Seitwärtsphase zurück, könnte es zu einem Rücksetzer bis zur kurzfristigen 50-Tage-Linie kommen, die im Augenblick bei 183,46 EUR verläuft. Darunter wäre anschließend eine Schließung des Gaps vom 14. September zwischen 180,82 EUR und 177,26 EUR möglich, bevor mit einem weiteren Test des Juni-Hochs (173,24 EUR) gerechnet werden müsste. Verlieren die Kurse diesen Halt, wären weitere Abgaben bis zur langfristigen 200- und der mittelfristigen 100-Tage-Linie (165,17 EUR bzw. 164,08 EUR) nicht auszuschließen.

SAP SE-5-Jahres-Chart Stand: 13.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 13.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 1,57% 5 Tage 5,09% 20 Tage 4,40% 52 Wochen -15,96% im Oktober 4,74% im Jahr 2026 -6,67% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 244,30 Abstand zum 52-Wochenhoch -20,40% 52-Wochentief 127,50 Abstand zum 52-Wochentief 52,52% Allzeithoch 283,50 Abstand zum Allzeithoch -31,41% Trend 200-Tage-Linie 165,17 Abstand 200-Tage-Linie 17,73% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 164,08 Abstand 100-Tage-Linie 18,51% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 183,46 Abstand 50-Tage-Linie 5,99% Status (kurzfristig) aufwärts SAP SE-Trend-Chart Stand 13.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants