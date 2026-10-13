SAP SE – Im Ausbruchsmodus?
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Videocast – SAP SE: Im Ausbruchsmodus?
SAP SE – Im Ausbruchsmodus?
Dienstag, 13. Oktober 2026
Mit einem Tagesgewinn von 1,6% ist die Aktie von SAP gestern über einen wichtigen Widerstand gestiegen.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Nach dem schnellen Pullback an das Juni-Hoch wurde das Chartbild bei der SAP-Aktie zuletzt von einer ausgeprägten Seitwärtsphase bestimmt. Am Freitag kam jedoch neue Dynamik in die Kurse, sodass auf Wochensicht ein Plus von 4,1% zu Buche stand. An diese Tendenz konnten die Notierungen gestern anknüpfen und dabei über das August-Hoch ausbrechen. Gleichzeitig wurde auch das Gap vom 29. Januar geschlossen.
Ausblick: Bedingt durch den gestrigen Aufwärtstag (+1,6%) könnte sich im Chart der SAP-Aktie nun eine bullishe Auflösung der vorherigen Schiebephase abzeichnen. Das Long-Szenario: Oberhalb des gestrigen Tageshochs, das bei 197,88 EUR markiert wurde, würden sich die Blicke jetzt direkt auf die runde 200-Euro-Marke richten. Nur wenig höher wäre auf dem Niveau des November-Tiefs aus dem Vorjahr (202,30 EUR) eine weitere Barriere zu finden, ehe die Kurse an den Widerstand aus dem 2025er-September- und dem 2025er-April-Tief bei 209,70 EUR bzw. 210,20 EUR heranlaufen könnten. Im Anschluss müsste dann das aktuelle Jahreshoch vom 13. Januar bei 219,40 EUR überboten werden. Das Short-Szenario: Fällt die Aktie dagegen unterhalb des August-Hochs (192,12 EUR) in die Seitwärtsphase zurück, könnte es zu einem Rücksetzer bis zur kurzfristigen 50-Tage-Linie kommen, die im Augenblick bei 183,46 EUR verläuft. Darunter wäre anschließend eine Schließung des Gaps vom 14. September zwischen 180,82 EUR und 177,26 EUR möglich, bevor mit einem weiteren Test des Juni-Hochs (173,24 EUR) gerechnet werden müsste. Verlieren die Kurse diesen Halt, wären weitere Abgaben bis zur langfristigen 200- und der mittelfristigen 100-Tage-Linie (165,17 EUR bzw. 164,08 EUR) nicht auszuschließen.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|WA85XB
|141,89
|3,64
|Open End Turbo Call
|WB0FEA
|161,43
|5,70
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UJ9DCH
|248,02
|3,63
|Open End Turbo Put
|UQ3WQM
|228,10
|5,76
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|1,57%
|5 Tage
|5,09%
|20 Tage
|4,40%
|52 Wochen
|-15,96%
|im Oktober
|4,74%
|im Jahr 2026
|-6,67%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|244,30
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-20,40%
|52-Wochentief
|127,50
|Abstand zum 52-Wochentief
|52,52%
|Allzeithoch
|283,50
|Abstand zum Allzeithoch
|-31,41%
|Trend
|200-Tage-Linie
|165,17
|Abstand 200-Tage-Linie
|17,73%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|164,08
|Abstand 100-Tage-Linie
|18,51%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|183,46
|Abstand 50-Tage-Linie
|5,99%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.