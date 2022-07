Wochenausblick: DAX schließt auf Julihoch. Grüne Aktien gefragt!

Folgen FACEBOOK

Die Leitindizes in Europa und den USA legten in der abgelaufenen Woche mehrheitlich zu. Der französische CAC®40 und der EuroStoxx®50 konnten sogar den seit Jahresbeginn gebildeten Abwärtstrend nach oben durchbrechen. Beim DAX® fehlen noch rund 600 Punkte bis zum Ausbruch. In der kommenden Woche werden eine Vielzahl von Unternehmen, Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.