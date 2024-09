Wochenausblick: Fed-Entscheidung im Blickpunkt

onemarkets Blog

Der DAX® bügelte in der abgelaufenen Woche einen großen Teil der Verluste der Vorwoche wieder aus. Rückenwind gaben gute Inflationsdaten aus den USA und eine entsprechend gute Stimmung an den US-Aktienmärkten. In der kommenden Woche steht die Zinsentscheidung der Fed im Fokus. Sie könnte den Märkten signifikante Impulse geben.

An den Anleihemärkten pendelten sich die Renditen auf niedrigem Niveau ein. Während die Zinsstrukturkurve in Deutschland noch leicht invers ist, hat sie sich in den USA wieder normalisiert – wenngleich der Zinsspread zwischen 2- und 10-jährigen Titeln, mit rund 8 Basispunkten, allerdings noch recht klein ist. Bei den Edelmetallen war ein wahres Kursfeuerwerk zu beobachten. Der Goldpreis markierte dabei mit 2.580 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Der Ölpreis drehte in der zweiten Wochenhälfte wieder nach oben. Dabei verbesserte sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf rund 73 USD.

Unternehmen im Fokus

Nächste Woche startet die IAA Transportation in Hannover. Damit rücken Nutzfahrzeughersteller wie Daimler Truck und Traton in den Fokus. Aus Deutschland werden Daten zu den Pkw-Neuzulassungen erwartet. Die Zahlen könnten die Aktien von BMW, Mercedes-Benz und VW bewegen. Snap wird neue (KI-) Features präsentieren.

Wichtige Termine

MONDAY SEPTEMBER 16, 2024

ECB Vice President de Guindos speaks

Germany-WPI

ECB chief economist Lane speaks

German Steel summit

United States-Empire State

TUESDAY SEPTEMBER 17, 2024

French central bank updates its quarterly economic outlook

ECB bank supervisors Buch and Elderson speak

ZEW Institute publishes German investor morale index

United States-Retail Sales

United States-Industrial production

WEDNESDAY SEPTEMBER 18, 2024

Euro Zone-Inflation

United States-Housing Stats

United States-Fed policy decision

THURSDAY SEPTEMBER 19, 2024

Chinese Commerce Minister Wang to meet EU trade chief Dombrovskis on proposed EV tariffs

Germany-Car sales

Euro Zone-ECB c/a

ECB board member Schnabel speaks

Germany-Current account

United States-Philly Fed New

United States-Current account

United States-Jobless

United States-Existing Homes

FRIDAY SEPTEMBER 20, 2024

China (Mainland)-Rate decision

Japan-BOJ rate decision

Germany-PPI

France-Business confidence

ECB President Lagarde speaks

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker gives lecture at Tulane University

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.990/19.718 Punkte Unterstützungsmarken: 17.078/17.808/18.033/18.180/18.259/18.430/18.643 Punkte Der DAX® bestätigte am Freitag den Ausbruch aus der Flaggen-Formation und schob sich im Tagesverlauf über die einstige Hürde bei 18.643 Punkten. Damit eröffnete sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 18.990 Punkte. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren zeigen weiter nach oben. Auf der Unterseite findet der Index bei 18.430 Punkten eine Unterstützung. Taucht der Index unter diese Marke droht eine Korrektur bis 18.259 oder gar 18.180 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 05.08.2024 – 13.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 14.09.2019 – 13.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 97,37 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 117,13* 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 116,94*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.09.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 2,19* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 5,07 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,82 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,12 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.09.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.