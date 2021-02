Grüne Technologien - ein "echter" Megatrend

Ein Megatrend, der diese Bezeichnung tatsächlich verdient, ist unter dem Schlagwort "GreenTech" bekannt. Milliardenschwere Initiativen, darunter "Der europäische Grüne Deal" der EU sowie der "Climate Plan" des neuen US-Präsidenten Joe Biden treiben das Thema voran und eröffnen den hier tätigen Unternehmen exzellente und gut kalkulierbare Wachstumsperspektiven.

Viele werden bei GreenTech sofort an erneuerbare Energien denken. Das ist grundsätzlich richtig, denn erneuerbare Energien wie Sonnen- oder Windkraft sind ein wichtiger Bereich, um die Welt von fossilen Energieträgern unabhängiger zu machen. Doch das Thema ist deutlich breiter angelegt. Die Unternehmensberatung Roland Berger hat in einer vom Bundesumweltministerium in Auftrag gegebenen Studie folgende GreenTech-Leitmärkte definiert: Erneuerbaren Energien, Kreislaufwirtschaft & Recycling, nachhaltige Mobilität sowie Energie-, Rohstoff- und Materialeffizienz. Die Analysten prognostizieren, dass sich das globale Marktvolumen von GreenTech von 3,2 Bio. Euro im Jahr 2016 auf 5,9 Mio. Euro 2025 nahezu verdoppeln wird. Die global rapide steigende Relevanz von grünen bzw. nachhaltigen Technologien ist natürlich auch den Börsen ein großes Thema sein - und wird es weiterhin sein.

25 Unternehmen, welche die Entwicklung führender grüner Technologien vorantreiben, sind im Global Green Technologies Index enthalten. Bei der Selektion der Unternehmen wird zudem darauf geachtet, dass die Standards der UN Global Compact zu ethischem und umweltbewusstem Handeln eingehalten werden. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich angepasst und gleichgewichtet. Nettoausschüttungen der im Auswahlbarometer enthaltenen Aktien werden reinvestiert. Das zum Global Green Technologies Index passende Zertifikat kommt von HypoVereinsbank onemarkets (ISIN DE000HVB4GT2). Mit einer Gebühr von 1,3 Prozent p.a. ist das Papier zwar nicht gerade ein Schnäppchen. Jedoch fällt sie nicht so sehr ins Gewicht, wenn Anleger Investments langfristig auffassen.





Wolfgang Raum ist seit Mitte 2005 Chefredakteur des ZertifikateJournal Deutschland. Insgesamt kann Raum auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarkt-Journalismus verweisen. Unter anderem war der 41-Jährige mehr als fünf Jahre für das Anlegermagazin CAPITAL Depesche verantwortlich. Neben seiner wöchentlichen Kolumne in der „Euro am Sonntag“ ist er regelmäßig als Experte in TV-Shows zu Gast, beispielsweise bei Bloomberg.TV und der 3satBörse. Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.