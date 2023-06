Langfristiger Aufschwung

ZertifikateJournal-Kolumne

Aktuell verzeichnet die Nutzung kleiner, luftbasierter Wärmepumpen einen bemerkenswerten Boom. Jedoch wäre eine Wärmeversorgung durch Fernwärme und den Einsatz entsprechender Großanlagen weitaus effizienter und zukunftsweisender.

Das ist das Ergebnis einer Studie des Fraunhofer IEG. In Deutschland sind derzeit mindestens 30 Großwärmepumpenprojekte in Bau oder Planung, die insgesamt eine Leistung von etwa 600 Megawatt haben. "Das ist immerhin ein Zeichen, dass die Nutzung von Großwärmepumpen weiter voranschreitet", so die Studienautoren. "Allerdings ist es notwendig, bis 2045 mindestens 70 Prozent der Fernwärme in Deutschland durch solche Anlagen bereitzustellen."

Um dieses Ziel zu erreichen wäre ein durchschnittlicher jährlicher Ausbau von vier Gigawatt neuer Großwärmepumpenleistung bis 2045 erforderlich, was etwa 340 bis 410 Großwärmepumpen entsprechen würde. "Dies verdeutlicht den erforderlichen Umfang der zukünftigen Entwicklung in diesem Bereich", so das Fraunhofer IEG. Passend zu diesen Erkenntnissen wollen Bundesregierung und Energiebranche den Ausbau von Fernwärmenetzen beschleunigen und dazu mittelfristig jährlich mindestens 100.000 Gebäude neu an Fern- und andere Wärmenetze anschließen, erklärten Branchenvertreter sowie Bundesbau- und Bundeswirtschaftsministerium.

Dabei kommen die Großwärmepumpen von 2G Energy ins Spiel, die der Konzern ab der Heizperiode 2024/25 anbieten will. Einstweilen dürften auch die Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen der Firma gefragt sein. Sie produzieren Strom und nutzen gleichzeitig die dabei entstehende Wärmeenergie, welche meist mittels eines Fernwärmenetzes in die städtische Wärmeversorgung eingebunden wird. KWK-Anlagen sind deutlich ressourcen- und klimaschonender, da die Brennstoffe effizienter genutzt werden.





