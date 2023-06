Lagarde macht nächsten EZB-Zinsentscheid von Daten abhängig

Inflationsbekämpfung

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine wahrscheinlich im Juli anheben und im September auf Basis der dann vorliegenden Daten entscheiden.

"Wenn sich an unseren Basisszenario nichts ändert, werden wir die Zinsen im Juli sehr wahrscheinlich erhöhen", sagte Lagarde in einer Podiumsdiskussion beim geldpolitischen Forum in Sintra.

Zu der im September anstehenden Sitzung könne sie noch nichts sagen, weil bis dahin noch viele Daten veröffentlicht würden und neue makroökonomische Projektionen anstünden. Die EZB habe ihre Leitzinsen um 400 Basispunkte angehoben und trotzdem noch einiges zu tun.

Lagarde verwies darauf, dass die Gesamtteuerung seit ihrem Höhepunkt deutlich zurückgegangen sei. "Wir schauen aber auch auf die Kernteuerung und hier sehen wir noch nicht genug Anhaltspunkte dafür, dass der unterliegende Inflationsdruck ausreichend gesunken ist", sagte sie.

Lagarde: Zinserhöhungen werden Realwirtschaft erst verspätet erreichen

Die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) werden die Realwirtschaft des Euroraums nach Aussage von EZB-Präsident Christine Lagarde etwas weniger schnell als in früheren Zeit erreichen. "Es sieht so aus, als würde die Transmission wahrscheinlich weniger schnell als in der Vergangenheit ablaufen", sagte Lagarde in einer Podiumsdiskussion beim geldpolitischen Forum in Sintra. Dass die Übertragung der Leitzinserhöhungen im Finanzsektor mit vernünftigem Tempo ankämen, sei nur ein erster Schritt.

In einem zweiten Schritt müssten sie auch die Investitionen der Unternehmen und die Aufnahme von Hypothekenkrediten bremsen. In Europa würden heute viel mehr Hypothekenkredite zu Festzinsen als früher vergeben.

Suche nach neuem geldpolitischem Handlungsrahmen setzt sich fort

Die Suche nach einem neuen geldpolitischen Handlungsrahmen für die Europäische Zentralbank (EZB) wird sich unter Umständen länger hinziehen als bisher angenommen. "Wir diskutieren unseren operativen Handlungsrahmen, und wir können diese Arbeit hoffentlich innerhalb der nächsten sechs bis neun Monate beenden", sagte Lagarde in einer Podiumsdiskussion beim geldpolitischen Forum in Sintra. Daraus werde sich die anzustrebende Größe der EZB-Bilanz ergeben. Bisher hatte die EZB diese Arbeit bis Jahresende abschließen wollen.

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)