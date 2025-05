MÄRKTE ASIEN/Tokio nach bestätigtem Leitzins im Plus

DOW JONES--In Ostasien blieben die meisten Aktienmärkte am Donnerstag geschlossen. In China, Hongkong, Südkorea und Singapur wurde am Tag der Arbeit nicht gehandelt. Entsprechend dünn fiel der Handel an den geöffneten Börsen aus. In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Plus von 1,22 Prozent auf 36.486 Punkte, nachdem die Bank of Japan den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen hatte. Auch in Sydney ging es leicht aufwärts, der S&P/ASX 200 beendete den Handel mit einem Plus von 0,24 Prozent auf 8.145 Punkte und verbesserte sich damit den sechsten Handelstag in Folge.

Positive Aussagen einzelner US-Tech-Konzerne, darunter Microsoft mit unerwartet guten Umsatzerwartungen für das laufende Quartal, sorgten für am Donnerstag für positive Stimmung, nachdem sich die Wall Street zuvor noch knapp ins Plus gerettet hatte.

Japans Notenbank hat mit ihrer Zinsentscheidung bei Anlegern unterdessen die Erwartung geweckt, dass weitere Erhöhungen zunächst nicht kommen werden. Mit Verweis auf die unabsehbaren Auswirkungen der US-Zollpolitik kappten die Notenbanker allerdings auch die Wachstumserwartungen für Japan. Im gerade begonnenen neuen Fiskaljahr rechnen sie nur noch mit einem Plus beim realen BIP von 0,5 Prozent, weniger als die Hälfte der bisher erwarteten 1,1 Prozent.

Der Yen fiel gegenüber dem Dollar auf den niedrigsten Stand seit fast drei Wochen. Am Aktienmarkt in Tokio gehörten zu den Gewinnern Elektroniktitel: Advantest kletterten nach Ankündigung steigender Gewinne um 6,9 Prozent, Hitachi rechnet ebenfalls mit besseren Zahlen und legte um 4,6 Prozent zu. Murata Manufacturing, ein Hersteller von Elektronikbauteilen, fiel dagegen um 14 Prozent, nachdem das Unternehmen auch wegen schwacher Smartphone-Geschäfte seine Prognose zusammengestrichen hatte.

