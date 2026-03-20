Mit dem Hebelprodukt-Konfigurator my.one direct emittieren Sie die Hebelprodukte der UniCredit flexibel und günstig selbst. Hierfür stehen die Knock-out-Produkte Turbo Classic, Turbo Open End und Mini Futures auf über 250 wichtige Indizes & Aktien zur Verfügung. Je nach Markterwartung können Sie auf steigende (Long) oder fallende (Short) Kurse setzen. Preis, Hebel oder Barriere legen Sie dabei in eigener Regie fest.

Portrait

onemarkets by UniCredit - Ihr verlässlicher Partner

Die UniCredit ist eine paneuropäische Geschäftsbank mit voll integriertem Corporate & Investment Banking. Als Teil der Gruppe gehört die UniCredit Bank GmbH zu den Top-Emittenten in Deutschland und bietet Selbstentscheidern und Tradern ein vielfältiges Produkt- und Serviceangebot. „onemarkets“ steht dabei für die gebündelte Kompetenz ("one") bei Anlage- und Hebelprodukten sowie den Zugang zu den Märkten ("markets") weltweit. Mehr Informationen unter onemarkets.de .