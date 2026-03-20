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|Team Anlage- und Hebelprodukte
Arabellastr. 12
81925 München
Deutschland
|Telefon
|Expertenteam onemarkets
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Mo – Fr von 9 – 18 Uhr
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onemarkets by UniCredit - Ihr verlässlicher Partner
Die UniCredit ist eine paneuropäische Geschäftsbank mit voll integriertem Corporate & Investment Banking. Als Teil der Gruppe gehört die UniCredit Bank GmbH zu den Top-Emittenten in Deutschland und bietet Selbstentscheidern und Tradern ein vielfältiges Produkt- und Serviceangebot. „onemarkets“ steht dabei für die gebündelte Kompetenz ("one") bei Anlage- und Hebelprodukten sowie den Zugang zu den Märkten ("markets") weltweit. Mehr Informationen unter onemarkets.de .