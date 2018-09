HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Gerresheimer von 52,50 auf 60,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das neue Kursziel des Pharmazulieferers spiegele ein mittelfristiges Wachstum von vier Prozent wider, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An der skeptischen Einschätzung, dass das organische Wachstum nicht ausreiche, um die steigenden Kosten und Investitionen zu decken, ändere dies aber nichts./mf/ck



Datum der Analyse: 05.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.