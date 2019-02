NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HSBC nach Zahlen von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 690 auf 620 Pence gesenkt. Der Druck auf die Einnahmen der britischen Großbank könnte länger andauern als von ihm erwartet, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für notwendige Investitionen. Beides dürfte die Rendite belasten./bek/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2019 / 17:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.