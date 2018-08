NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat PepsiCo nach der Ankündigung des Zukaufs des israelischen Wassersprudler-Herstellers Sodastream auf "Sell" mit einem Kursziel von 108 US-Dollar belassen. Der US-Getränkehersteller habe bereits eine Partnerschaft mit Sodastream gehabt, schrieb Analystin Judy Hong in einer am Montag vorliegenden Studie. Die nun Übernahme erscheine ihr aber nun deutlicher ausgerichtet zu sein auf die Fokussierung von PepsiCo auf Gesundheit und Wellness. Sie beließ es beim Verkaufsvotum, da der Aktienkurs über ihrem Ziel liegt./ck/mis



Datum der Analyse: 20.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.