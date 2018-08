NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unicredit von 20 auf 18,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Risiken angesichts des Türkeigeschäfts seien nun engepreist, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel ergebe sich aus den angepassten Prognosen. Positive Impulse könnten Ende September kommen, wenn es größere Klarheit über den italienischen Haushalt gebe. Die Aktie der italienischen Bank sei derzeit unterbewertet./mf/zb





Datum der Analyse: 24.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.