Alstom Aktie
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Marktkap. 4,64 Mrd. EURKGV 40,02 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
AI Analyse
Alstom Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 9 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Daniela Costa resümierte am Mittwoch den Halbjahresbericht und die Gewinnwarnung des Bahntechnikkonzerns. Sie kappte ihre Schätzungen und wies auf deutliche Rückschlagsrisiken hin, während sie im Investitionsgütersektor ansonsten im Schnitt klares Potenzial sieht./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Sell
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
8,96 €
|Abst. Kursziel*:
-5,16%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
8,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,28%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|15:06
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:06
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:06
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.