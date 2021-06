HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Amadeus Fire auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. In einem sich erholenden Marktumfeld rechnet Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Marktanteilsgewinnen des IT-Personaldienstleisters./bek/he