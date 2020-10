ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amadeus IT auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Eine Umfrage zu Reiseaktivitäten zeige, dass die Corona-Krise auch im dritten Quartal maßgeblich belastet haben dürfte, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum Buchungssystem-Anbieter. Die Erholung habe im September bereits wieder gestockt./ag/la