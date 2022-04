NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Buchungssystem-Anbietes Amadeus IT mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison der europäischen Software- und IT-Unternehmen auf "Overweight" belassen. Die Erholung des Reiseverkehrs gehe weiter, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Lage in der Ukraine bringe einen Rückschlag, der aber durch eine positive Entwicklung in anderen Regionen mehr als ausgeglichen werde./gl/mis