DAX 25.877 -0,4%ESt50 6.158 -0,3%MSCI World 4.840 -0,1%Top 10 Crypto 10,28 +2,1%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 69.102 +0,8%Euro 1,1178 -0,1%Öl 104,7 +0,0%Gold 3.935 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Aroundtown SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1,51 EUR +0,05 EUR +3,37 %
STU
1,50 EUR +0,02 EUR +1,56 %
HAML
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 1,64 Mrd. EUR

KGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DW8Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1673108939

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AANNF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Aroundtown SA Hold

13:16 Uhr
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
1,51 EUR 0,05 EUR 3,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aroundtown von 2,40 auf 1,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschwert werden./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1,48 €		 Abst. Kursziel*:
1,42%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,33%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

13:16 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Aroundtown SA Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
07.09.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Aroundtown SA

Finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt im Minus
Finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück
Finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
Finanzen.net XETRA-Handel: So steht der MDAX am Montagnachmittag
Finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen
Finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen
Finanzen.net Aroundtown SA-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
Finanzen.net Schwacher Handel: MDAX gibt schlussendlich nach
RSS Feed
Aroundtown SA zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.