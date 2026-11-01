Jefferies & Company Inc.

Aroundtown SA Underperform

11:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Geschäftszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1,30 Euro belassen. Die Jahreszielspanne für das operative Ergebnis (FFO 1) habe der Gewerbeimmobilien-Spezialist wegen des Beteiligungsausbaus der Tochter Grand City Properties an LEG Immobilien nach oben hin eingeengt, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. In den ersten neun Monaten des Jahres sei die Kennziffer aber wegen gestiegener Finanzierungskosten zurückgegangen. Das vergleichbare Wachstum habe sich verlangsamt und die Büro-Leerstandsquote sei nach oben gegangen. Die meisten Sorgen mache die Verschuldung./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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