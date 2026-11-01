Aroundtown SA Aktie
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Marktkap. 1,8 Mrd. EURKGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
AI Analyse
Aroundtown SA Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Geschäftszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1,30 Euro belassen. Die Jahreszielspanne für das operative Ergebnis (FFO 1) habe der Gewerbeimmobilien-Spezialist wegen des Beteiligungsausbaus der Tochter Grand City Properties an LEG Immobilien nach oben hin eingeengt, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. In den ersten neun Monaten des Jahres sei die Kennziffer aber wegen gestiegener Finanzierungskosten zurückgegangen. Das vergleichbare Wachstum habe sich verlangsamt und die Büro-Leerstandsquote sei nach oben gegangen. Die meisten Sorgen mache die Verschuldung./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1,30 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
1,68 €
|Abst. Kursziel*:
-22,57%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
1,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,99%
|
Analyst Name:
Stephanie Dossmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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